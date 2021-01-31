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OGS geçiş bilgileri borç ceza ve kalan bakiye sorgulama işlemleri 2021

OGS ve HGS kullanan kişiler bakiye sorgulamalarını ve ceza miktarlarını öğrenmek için ne yapmaları gerektiğini merak etmekte. OGS ve HGS nereden elde edilir, bakiye nasıl sorgulanır ve geçiş ihlali cezaları nasıl öğrenilir? Tüm detaylar haberimizde..

31 Ocak 2021 Pazar 20:06
OGS geçiş bilgileri borç ceza ve kalan bakiye sorgulama işlemleri 2021
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Otomatik geçiş sistemi yani OGS, kişilere büyük kolaylık sağlayarak sıra beklemeden ve zaman kaybı yaşatmadan geçiş ücretini ödemelerini sağlamaktadır. Kişinin banka hesabına tanımlı olan geçiş kartını, arabanın görünen bir kısmına yerleştirerek geçiş yaparken, gişelerdeki antenler tarafından okunması sağlanmaktadır. 

Boğaz köprülerinden geçmek için OGS veya HGS kullanılmaktadır. 

OGS VE HGS FARKLARI NELER?

OGS kullanan kişilerin uygun fiyatta bulabilecekleri elektronik bir cihazı araçlarına yerleştirmeleri gerekmektedir. OGS’ye Vakıfbank, İş Bankası, Garanti Bankası,Ziraat ve Denizbank’ın şubelerinden başvuru gerçekleştirerek elde edilebilmektedir. 

OGS  ücretleri kişinin kredi kartından tahsis edilmektedir. 

OGS’ye göre daha uygun fiyatlara sahip olan HGS, araç üzerine etiket yerleştirilerek kullanılmaktadır. PTT ile anlaşmalı olan bankaların birine başvuruda bulunarak HGS alabilinmektedir. 

OGS GEÇİŞ BİLGİLERİ SORGULAMA 

Geçiş ihlalleri olduğu zaman aracın sahibine ihlal cezası gelmektedir. Bu ceza zamanında ödenmelidir. 

HGS geçiş ihlali cezaları ve bakiye sorgulama işlemleri  PTT intenet sitesinden yapılabilmektedir.

 OGS geçiş ihlali cezaları ve bakiye sorgulama işlemleri ise E-devlet üzerinden kolayca yapılabilmektedir. 

 

OGS GEÇİŞ İHLALLERİ SORGULAMA İŞLEMİ 2021 

E-devlet’e giriş yapılarak son 6 aya ait bilgiler kolaylıkla öğrenilebilmektedir. 

E-devlet üzerinden sorgulamak istediğiniz tarihlerin başlangıç ve bitiş tarihlerini sisteme girerek geçiş ihlal bilgileri öğrenilebilmektedir. 

OGS HESAP DETAYI 2021

E-devlet üzerinden hangi tarihlerde geçiş yapıldığı,hesap dökümü ve ne kadar ücret ödendiği görülebilmektedir. OGS bakiyesi de öğrenilebilmektedir. 

E-devlete giriş yapılarak, e hizmetler menüsünden Karayolları Genel Müdürlüğü’ne giriş yapılmalıdır. Daha sonra sorgulanmak istenen OGS kategorisine tıklanmalıdır. Ardından bilgilere ulaşılabilinir. 

OGS BAKİYE ÖĞRENME 

E-devlet üzerinden ve bankadan sorgulama işlemi yapılabilinir. 

İntenet bankacılığı ve mobil bankacılık kullanan kişiler, OGS bakiye sorgulama ve bakiye yükleme işlemlerini de buradan gerçekleştirebilirler. OGS aldığınız bankanın ATM’sinden de sorgulama yapılabilir.

SMS İLE OGS BAKİYE ÖĞRENME 

Ziraat Bankası’ndan bakiye öğrenmek için, OGSBAK ve plaka yazarak 4747’ye mesaj atılmalıdır.

Ziraat Bankası ve diğer bankaların müşteri hizmetlerinden de bu bilgiler öğrenilebilir.  



Son Güncelleme: 31.01.2021 20:06
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Anahtar Kelimeler:
OGSHgsGeçiş Sorgulama
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