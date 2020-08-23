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Öğretmenlik için sağlık raporu nasıl alınır? Sağlık kurulu raporu ne kadar ve kaç günde alınır?

Devlet kurumları ataması gerçekleştirilen sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlerden sağlık raporu talep etmektedir. Öğretmenlik için sağlık raporu nasıl alınır ile ilgili detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

23 Ağustos 2020 Pazar 11:55
Öğretmenlik için sağlık raporu nasıl alınır? Sağlık kurulu raporu ne kadar ve kaç günde alınır?
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Sözleşmeli ve kadrolu olarak kamu kurumlarına atanan öğretmenlerden sağlık raporu talep edilmektedir. Sağlık raporu, atama için zorunlu bir belgedir. Bu belge öğretmenlik yapacak kişinin öğretmen görevini yapmasına engel bir durumu olmadığını kanıtlar niteliktedir ve tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmalıdır.

Öğretmenlik için sağlık raporu nereden ve hangi bölümden alınır?

Sağlık raporu yalnızca tam teşekküllü bir devlet hastanesi tarafından verilmektedir. Aile hekimi ya da özel bir hastaneden rapor alınamamaktadır. Sağlık raporu alabilmek için öncelikle devlet hastanesinin rapor merkezine başvuruda bulunmanız gerekiyor. Bunun için herhangi bir bölüm ya da doktor zorunluluğu yoktur.

Öğretmenlik için sağlık raporu nasıl alınır?

Kadrolu ya da sözleşmeli öğretmenlik için sağlık raporu alabilmenin adım adım yolları şu şekildedir:

-Tam teşekküllü bir devlet hastanesi ya da üniversite hastanesinden randevu almalısınız.

-Randevunuzu aldıktan sonra sizden talep edilen belgeler ve ücret ile rapor merkezine başvuru yapmanız gerekiyor.


-Atanan öğretmenler sağlık raporu için rapor servisi sizi ilgili birimlere yönlendirerek gerekli kontrol ve tahlillerin yapılmasını ister.

-İşlemleriniz tamamlandığında tekrar randevu alarak heyete girersiniz.

-Heyet durumunuzu gördükten sonra raporunuzu onaylar.

Öğretmenlik sağlık kurulu raporu ne kadar ve kaç günde alınır?

Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlikte sağlık raporunun ücreti 200 TL ile 250 TL arasında olmaktadır. Sağlık raporu genellikle bir hafta içerisinde kişiye verilmektedir.

Ücretli öğretmenlik sağlık raporu nasıl alınır?

Ücretli öğretmenlik için sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlikte olduğu gibi tam teşekküllü bir hastaneden rapor alınmasına gerek yoktur. Aile hekiminize başvurup muayene olarak aynı gün içerisinde sağlık raporunuzu alabilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 23.08.2020 11:55
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