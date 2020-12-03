Öğretmenlere aşı yaptırmak zorunlu olacak mı?

Koronavirüs aşısı için çalışmalar devam ederken; aşının kimlere uygulanacağı ve öncelik sıraları konuşulmaya devam ediyor.

“Öğretmenlere öncelik verilmesi konusunda çalışmalarımız var”

Aşının uygulanması konusunda kesin bir haber olmasa da vatandaşı sevindirecek haberler geliyor. Türkiye “inaktif” virüs aşısı için gerekli adımları attı ve sözleşme imzaladı. m RNA aşısı için görüşmeler devam ederken, uygulanacak aşıların kimlere nasıl yapılacağı merak ediliyor. Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk’ un açıklamalarındalere öncelik verilmesi konusunda çalışmalar yapıldığına yer verdi. İstanbul Anadolu Yakasındaki öğretmenlerle gerçekleştirdiği buluşmada Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk;ifadesini kullandı.

Koronavirüs/Covid-19 aşısı öğretmenlere zorunlu olmasa da öğretmenlerin öncelik kazanması için çalışıldığını söyleyen Bakan Ziya Selçuk, öğretmenlerle düzenli olarak bir araya gelmeye özen gösteriyor.

"Sizlere güvenerek motivasyonumuzu yükseltiyoruz"

diyen Ziya Selçuk, her hafta yaptığı öğrentmen buluşmalarıyla binlerce meslektaşına ulaşma fırsatı yakaladığı için memnuniyeti belirtiyor. Yaptığı intenet paylaşımlarıyla da hem sözlü hem de görsel olarak bu memnuniyetini ifade ediyor.