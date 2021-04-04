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Öğretmenler koronaya yakalandı, köy karantinaya alındı

Siirt Baykan' a bağlı bir köy okulunda görev yapan bazı öğretmenlerden koronavirüs vakalarının tespit edilmesiyle birlikte köy karantinaya alındı.

04 Nisan 2021 Pazar 00:25
Öğretmenler koronaya yakalandı, köy karantinaya alındı
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Mart ayı başında başlayan normalleşme ile birlikte il ilçelerde okullarda yüz yüze eğitim başlarken, köy okullarında yüz yüze eğitim 15 Şubat tarihinde başlamıştı. Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı tarafından okullarında açılmasıyla birlikte öğrenci ve öğretmenlerde tespit edilen korona virüs vaka sayılar dikkatle takip edilirken, karantina yada yüz yüze eğitime ara verme haberleri gelmeye devam ediyor.

14 GÜN KARANTİNA

Son olarak Siirt Baykan ilçesine bağlı Günbuldu köyünde görev yapan bazı öğretmenlere yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiye, vakaların yayılmasının önüne geçebilmek için 14 günlük karantina ilan edildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada köyde temaslı takibinin sürdüğü ve bu süreçte sağlık başta olmak üzere her türlü ihtiyaç için gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi.

YERİNDE KARAR UYGULAMASINA DEVAM

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı ülke genelinde alınan kararlar doğrultusunda yüz yüze eğitimin devam ettiğini, ancak yerinde karar uygulaması kapsamında il Valiliklerinin bazı okullarda yada kent genelinde yüz yüze eğitim ara yada devam kararı verebilecekleri duyurdmuştu.



Son Güncelleme: 04.04.2021 00:25
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Anahtar Kelimeler:
SiirtKorona Vakaları
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