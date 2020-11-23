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Öğretmenler günü kutlama ve tebrik mesajları uzun kısa

Her sene 24 Kasım tarihinde kutlanan Öğretmen Günü için hazırlıklar başladı. Pandemi sürecinde "sosyal mesafe" kapsamında kutlanacak olan Öğretmenler Günü için anlamlı mesajlar araştırılıyor..

23 Kasım 2020 Pazartesi 06:57
Öğretmenler günü kutlama ve tebrik mesajları uzun kısa
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Her sene öğretmenler için en önemli günlerden olan Öğretmenler Günü bu sene de “sosyal mesafe” kapsamında da olsa coşkuyla kutlanacak. Her sene 24 Kasım tarihinde kutlanan Öğretmenler Günü’nde 2020 senesinde pandemi olmasından kaynaklı olarak genel olarak sosyal medya üzerinden kutlanacak.

Diğer yandan sosyal medya aracılığı ile öğretmenlerine ve öğretmen tanıdıklarına kutlama mesajı gönderecek olan kişiler intenet üzerinde bulunan hazır mesajları araştırıyorlar. Aşağıdaki kısımda Öğretmenler Günü’nde gönderilebilecek en güzel kutlama mesajları yer alıyor.

  • Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her türlü fedakarlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.
  • Bir gün dersem ki ben öğretmenim sen güneş kadar uzakta bile olsan her bakışımda gülümseyişini görürüm ışıksız açmazmış çiçek, gelmezmiş bahar inan seninle her mevsim bahar öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...
  • Her öğretmenler gününde, sevinçle çarpar kalbim. Gösterdi tüm gücünü sevgili öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun
  • Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…
  • Sizin öğrettikleriniz olmasa karanlık bir kuyuda sıkışmış bir şekilde yaşamım geçerdi. Beni kuyudan çıkarıp, hayatı öğrettiğiniz için ne kadar teşekkür etsem. Öğrencilerinizi ısıtan o güzel gülüşünüz yüzünüzden hiç eksik olmasın. İyi ki varsınız öğretmenim.
  • Bilginiz ile hayatıma güneş gibi doğdunuz. Bana eğitimi sevdiren en özel insan oldunuz. Ne zaman kendime olan inancımı kaybetsem siz bana güvendiniz ve güveniniz sayesinde bugün iyi bir insan olabildim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun canım öğretmenim.
  • Bir bataklığı bile en güzel kokularla dolu bir gül bahçesine çevirebilecek, dokunduğu her şeyi güzelleştirebilecek tek insan olan öğretmen benim için siz oldunuz. Ruhumun bataklığını bir bahçeye çevirdiniz. Yaşamın güzel yönlerini bana siz gösterdiniz. Gününüz kutlu olsun.
  • Bütün bir sınıfa anne olup hepimize kalbine dokunup bizleri birer tohum iken ağaca çevirdiniz. Sizin sayenizde güçlü ve sarsılmaz bir insan oldum. Hayatta başardığım her şeyin içinde payınız oldu. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. İyi ki sizin öğrenciniz olmuşum.
  • Öğretmenler! Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.
  • Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.
  • Ülkemizi aydınlık yarınlara taşımak için canla başla çalışan öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutlarız.


Son Güncelleme: 23.11.2020 06:57
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