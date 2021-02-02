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Öğretmenler Dikkat! Sınav görevi için tercih ekranı açıldı

21 Şubat tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak olan ALES için görev tercih ekranı açıldı.

02 Şubat 2021 Salı 16:25
Öğretmenler Dikkat! Sınav görevi için tercih ekranı açıldı
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ÖSYM tarafından ülke çapında yapılan ALES sınavı için görevlendirme süreci başladı.

21 Şubat tarihinde yapılacak olan ALES sınavında gözetmen, salon başkanı yada yedek gözetmen olarak görev almak isteyen öğretmenler ÖSYM'nin GİS sistemi üzerinden giriş yapıp, görev talebinde bulunabilir.

ALES sınavında görev almak isteyen öğretmenler sistem üzerinden 9 Şubat tarihine kadar görev isteğinde bulunabilirler.

Sınavda görev alan öğretmenlere ödenecek ücretler aşağıdaki gibidir.

Salon Başkanı :  237 TL

Gözetmen: 198 TL

Yedek Gözetmen : 158 TL

SINAV GÖREVİ TALEP İÇİN TIKLAYIN



Son Güncelleme: 02.02.2021 16:25
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Anahtar Kelimeler:
ALESSınav Görev Tercih
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