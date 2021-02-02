Öğretmenler Dikkat! Sınav görevi için tercih ekranı açıldı

ÖSYM tarafından ülke çapında yapılan ALES sınavı için görevlendirme süreci başladı.
21 Şubat tarihinde yapılacak olan ALES sınavında gözetmen, salon başkanı yada yedek gözetmen olarak görev almak isteyen öğretmenler ÖSYM'nin GİS sistemi üzerinden giriş yapıp, görev talebinde bulunabilir.
ALES sınavında görev almak isteyen öğretmenler sistem üzerinden 9 Şubat tarihine kadar görev isteğinde bulunabilirler.
Salon Başkanı : 237 TL
Gözetmen: 198 TL
Yedek Gözetmen : 158 TL
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Son Güncelleme: 02.02.2021 16:25