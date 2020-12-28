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Öğretmenler dikkat! 2021 Ocak dönemi özür grubu yer değiştirme duyurusu yapıladı

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından öğretmenler için 2021 yılı ocak dönemi özür grubu yer değiştirme duyurusu yapıldı. İşte başvuru tarihleri

28 Aralık 2020 Pazartesi 21:08
Öğretmenler dikkat! 2021 Ocak dönemi özür grubu yer değiştirme duyurusu yapıladı
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Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından bakanlık kadrolarında çalışan öğretmenler için 2021 yılı ocak dönemi özür grubu yer değiştirme duyurusu yapıldı.

Yapılan duyuruya göre kılavuzda belirtilen şartları sağlayan sözleşmeli ve kadrolu öğretmenler 4 - 8 Ocak 2021 tarihleri arasında birinci aşamaya başvuru yapıp, bakanlık tarafından talep edilen evrakları okul müdürlüklerine teslim ederek özür grubu yer değiştirme için onay alabilecekler.

İkinci aşamada ise onay alabilen öğretmenler 18-22 Ocak tarihleri arasında özür grubundan yer değiştirme istedikleri şehirlerde bulunan okullar arasında tercih yapıp tercihleri kaydedebilecekler.

2021 yılı ocak dönemi özür grubu yer değiştirme sonuçları ise 26 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak ve yer değişikliği yapılan öğretmenler bu tarihten itibaren ilişik kesme işlemlerini yapabilecekler.



Son Güncelleme: 28.12.2020 21:08
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