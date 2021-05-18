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Öğretmenler aşılanmaya devam ediyor

Sağlık Bakanlığı mhrs sistemi üzerinden tüm öğretmenlere aşı randevuları verilmeye başlandı. Bakanlık kadrolarında görev yapan tüm öğretmenlere yaş kriterine göre randevu veriliyor.

18 Mayıs 2021 Salı 17:51
Öğretmenler aşılanmaya devam ediyor
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Hastalık ile mücadelede etkili yollardan olan aşımala süreci son günlerde hız kazandı. Ocak ayında başlayan aşılama sürecinde şu ana kadar 1.ve 2.doz aşılarını olan kişi sayısı 27 milyonu geçerken, süreç Bakanlığın hazırladığı yol haritasına göre devam ediyor.

Bakanlık tarafından açıklanan yol haritasına göre Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalışan öğretmenlerinde aşılama çalışmaları kısım kısım devam ediyor. Son olarak yaklaşık 450 bin sınıf öğretmenine aşı randevusu imkanı verilmiş ve diğer branşlarda ki öğretmenler için randevular aktif değildi.

Öğretmenleri aşılama süreci devam ediyor

Ancak az önce gelen bilgilere göre Bakanlık kadrolarında görev yapan tüm öğretmenlere yaş kriterlerine göre aşı randevusu verilmeye başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan tüm öğretmenler MHRS sistemi üzerinden aşı randevularını oluşturabilir, şu anda randevu verilmeyen öğretmenler ise ilerleyen saatlerde tekrar sisteme giriş yaparak randevularını alabilirler.

 


Son Güncelleme: 18.05.2021 17:51
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Anahtar Kelimeler:
öğretmenlerAşılama
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