Öğrencilere ücretsiz internet paketi veriliyor

Koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara verilmiş ardından yeni eğitim öğretim döneminde de eğitime uzaktan eğitim sistemiyle devam edilmesine karar verilmişti. Alınan bu kararın ardından öğrencilere ücretsiz intenet hakkı tanınmaya başlandı.

Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji ve Eylem Planını hazırladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu söz konusu planla ilgili açıklamalarda bulunurken, 2020-2023 yılları arasında ücretsiz intenet paketini duyurdu.

Sistem koronavirüs sürecinde eğitime uzaktan eğitim sistemiyle devam edilmesi nedeniyle uygulanırken, toplumda yaşanan e-sağlık, e-ticaret ve e-devlet sistemlerine yönelmenin ardından vatandaşlara ücretsiz intenet hakkı verilmesine karar verildi.

Bakan Karaismailoğlu açıklamasını şu cümlelere yer vermişti;

“Özellikle salgın sürecinin başlangıcından itibaren ilk 3 aylık dönemde geçtiğimiz yıla göre sabit abonelerin intenet kullanımı da mobil abonelerin intenet kullanımı da arttı. AUS ile yeni bir ulaşım anlayışını ülkemize kazandırıyoruz.

Ülkemizin ulaşım altyapılarını çağın gereği ulaşım sistemleriyle donatmak için topyekun bir seferberliğe giriyoruz. Türkiye’mize ve vatandaşlarımıza her zaman en iyiyi, en güzeli ve en yeniyi vermek için durmadan çalışacağız.”

Bakanın açıklamasının ardından vatandaşlar ücretsiz intenet hakkından nasıl faydalanacaklarını araştırmaya başladı.

Ücretsiz intenet paketi nasıl yapılır?

Ülkemizde hizmet veren GSM operatörü ve intenet sağlayıcısı Türk Telekom abonelerine 8 GB intenet paketi hediye etti. Bunun yanı sıra EBA uygulamasında kullanılması amacıyla öğrencilere 8 GB ücretsiz intenet paketi de verildi. Bu paketlerden faydalanmak için aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz;

Faturalı hat sahipleri; KALAN yazıp 5555’e SMS göndererek öğrenebilecektir.

Faturasız hat sahipleri ise kalan bilgisini KALAN EBA yazıp 5555’e SMS göndererek öğrenebilirler. Bu servis 2 saat öncesine kadar olan kullanım bilgilerini içerir.

Milli Eğitim Bakanlığı EBA kampanyası

MEB EBA kampanyası kapsamında öğrencilere 8 GB intenet hakkı tanıdı. EBA uygulamasında kullanılması amacıyla verilen 8 GB intenet paketinin detayları ise şu şekilde;

EBA mobil uygulaması içerikleri dışında kalan ve canlı yayın yapılan diğer platformlardan (Zoom, Teams, Youtube vb.) sağlanan içerik, link ve yönlendirmeler, 8 GB Uzaktan Eğitime Destek kotasının dışında kalmaktadır.

Kullanımlar ve canlı yayınlar, mevcut tarifenizin kotasından düşülerek ücretlendirilecektir.

Ses ve SMS ve İntenet kullanım hakları yüzde 80’i ve yüzde 100’ü kullanıldığında sistemden SMS ile otomatik olarak bilgilendirme yapılmaktadır.

Yapılacak bilgilendirmeler 2 saat öncesine kadar olan kullanım bilgilerini içerir.

Kampanya hakları başka bir hatta transfer edilemez, üçüncü şahıslara devredilemez ve başka bir fayda ile değiştirilemez.

Başka bir GSM operatörüne geçiş yapanların, hattın herhangi bir nedenle kapatanların ya da iptal edenlerin hakları hakkı sona erer.

İntenet hakkının sona ermesinin ardından, abonenin yararlandığı intenet paketi yoksa faturalı aboneler için mevcut tarifesi üzerinden, faturasız aboneler için mevcut tarifesi üzerinden ücretlendirilir.

Eba.gov.tr yönüne ücretsiz kullanım hizmeti sadece yurtiçinde Intenet APN üzerinden gerçekleştirilecek kullanımları kapsamaktadır.

Türk Telekom intenet üzerinden mesajlaşma ve ses iletişimi (IM ve VOIP), intenet paylaşımı (Tethering) ve doğrudan dosya paylaşım (P2P) programları vb. hizmetlerinin tarife kapsamında sunulan intenet faydası ile kullanımlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Vodafone bedava intenet başvuru

Türk Telekom’un yanı sıra ülkemizde hizmet veren bir diğer GSM operatörü Vodafone’da bedava intenet hakkı vermektedir. Vodafone EBA uygulaması kapsamında öğrencilere 6 GB hediye intenet hakkı vermektedir.

Turkcell bedava intenet başvuru

Türk Telekom ve Vodafone’un yanı sıra ülkemizde en yaygın kullanıma sahip GSM operatörü olan Turkcell öğrencilere 6 GB hediye intenet hakkı vermektedir. Bu kampanya 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olup EBA uygulaması için kullanılmaktadır.

Turkcell kullanıcıları hediye 6 GB intenetten faydalanmak için Turkcell’in Bip uygulamasını indirip uygulamaya abone olması gerekmektedir. Turkcell öğrenciler ilk olarak 3 GB hediye intenet hakkı verse de sürecin uzamasının ardından bu miktarı iki katına çıkartarak 6 GB hediye intenet hakkı tanımıştır.