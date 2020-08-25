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Öğrenciler yetim maaşı alabilir mi? 2020 yetim maaşı alma şartları

25 Ağustos Salı 2020 tarihinde gündemde tartışmalara neden olan Öğrenciler yetim maaşı alabilir mi? yetim maaşı alma şartları hakkında merak edilenler basına yansımaya devam ediyor. Öğrenciler yetim maaşı alabilir mi? yetim maaşı alma şartları konusunda öğrenmek istediğiniz yeni bilgilere 25 Ağustos 2020 Salı tarihli güncel haberimizden ulaşabilirsiniz.

25 Ağustos 2020 Salı 04:34
Öğrenciler yetim maaşı alabilir mi? 2020 yetim maaşı alma şartları
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Öğrenciler Yetim Maaşı Nasıl Alabilir? 2020

Yetim maaşı alan öğrenciler eğitim ve öğretim hayatları sona erene kadar yetim maaşı almaya devam eder. Erkek ve kız çocukları için farklı kurallar belirlenmiştir. Erkek çocukları belirli bir yaşa kadar yetim maaşı alabilirken, kız çocukları evlenene kadar yetim maaşı alabilmektedir. Yaş sınırı kız çocukları için geçerli değildir. Erkek çocukları ise 25 yaşına kadar yetim maaşı alabilmektedir. Üniversite okumayan erkek çocukları 20 yaşına kadar yetim maaşı alabilmektedir.

Yetim Maaşı Nedir?

Yetim maaşı ya da ölüm aylığı olarak da bilinmektedir. Sigortalı bir kişinin vefat etmesinden sonra çocuklarına bağlanan maaştır. Eşe dul aylığı ve çocuklara yetim aylığı verilmektedir. Bunun için vefat eden kişinin sigortalı olması gerekmektedir. Geri ödemesiz şekilde dul ve yetim aylığı verilmektedir.

Erkek çocukları üniversite okursa 25 yaşına kadar yetim aylığı alabilir. Eğer üniversite okumazsa 20 yaşına kadar yetim aylığı alabilmektedir. Kız çocukları için sınırsız zaman verilmiştir ancak evlendikleri zaman yetim aylığı kesilmektedir.

Yetim Maaşı Ne Kadar?

Yetim aylıkları ya da dul aylıkları belirlenirken vefat eden kişinin maaşına bakılmaktadır. Ayrıca çocuk sayısına göre de oranlar değişmektedir. Yetim maaşları şu şekilde verilmektedir;

-Vefat eden sigortalı kişinin eşine maaşının yarısı kadar ölüm aylığı verilmektedir.

-Vefat eden sigortalı kişinin çocuğu yoksa maaşının %75 oranı eşine ölüm aylığı olarak verilmektedir.

-Vefat eden sigortalı kişinin bir çocuğu ve eşi varda çocukların her birine %25 oranında eşe %50 oranında maaş bağlanmaktadır.

-Verilen maaşlar, vefat eden kişinin maaşının %90’ından fazla değildir.

-Anne ve babasını kaybeden çocuklar için iki ebeveynin maaşlarının %50 si verilmektedir.

Yetim Maaşı Almanın Şartları

Yetim aylığı almak için şu şartları sağlıyor olunması gerekmektedir:

-Yetim aylığı alacak olan çocuklar evli olmamalıdır.

-Vefat eden kişinin en az 5 yıldır sigortalı olması gerekmektedir.

-Erkekler üniversite okuyorsa 25 yaşına kadar, okumuyorsa 20 yaşına kadar yetim aylığı alabilmektedir.

-Kız çocukları evlenene kadar yetim aylığı alabilmektedir, yaş sınırı yoktur.

-Yetim aylığı almak için hane gelirinin düşük olması gerekmektedir.


-Gayrimenkul, dükkan ya da farklı bir gayrimenkulü olmamalıdır.

-Eşler evlenirse dul maaşı alamamaktadır.

Yetim Maaşı Başvurusu İçin İstenen Belgeler

-Yetim kalan çocukların kimlik belgeleri,

-Başvuru dilekçesi,

-Öğrenci belgesi,

-Vefat eden kişinin sigorta ölüm belgesi,

-6 ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf,

-İkametgah belgesi,

-Gelir belgesi,

-Mülkiyet belgesi.

Özel durumlarda farklı belgeler de istenmektedir. SGK hizmet dökümü gibi farklı evraklar istenebilir.

Yetim Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yetim aylığı başvurusu için SGK kurumuna gidilmesi gerekmektedir. Bizzat kuruma gidilerek yapılması gerekmektedir. Gerekli belgeler ile birlikte kuruma gidilerek başvuru yapılması gerekmektedir. Bütün çocukların tek tek başvuru yapması gerekmektedir. Ancak 18 yaşından küçük ve engelli çocukların başvurularını büyük kardeşleri ya da annesi veya babası yapabilmektedir. Başvurular değerlendirilir ve sonuç açıklanır.

Yetim Maaşı Başvuru Sonucu Sorgulama

Yetim maaşı sorgulama işlemi e- devlet üzerinden yapılabilmektedir. E- devlet üzerinden SGK kısmına giriniz ve ölüm aylığı başlığına tıklayınız. Sorgulama işleminizi kolay bir şekilde gerçekleştirmiş olursunuz.

Yetim Aylığı Maaşı Ödemesi

Yetim aylığı maaşları PTT üzerinden verilmektedir. PTT üzerinden hesabı olanlar PTT üzerinden yetim aylığı alabilir ya da başka bankada hesabı olanlar kendi bankasından ödemesini alabilmektedir.

Yetim aylıkları erkek ve kız çocuklar için farklı şekilde verilmektedir. Kız çocukları evlenene kadar yetim aylığı alabilirler, erkek çocukları ise üniversite okuyorsa 25, okumuyorsa 20 yaşına kadar yetim aylığı alabilmektedir.

Yetim aylıkları 2020 yılı için 293 TL olarak belirlenmektedir. Ancak durum sigortalı çalışanın maaşına göre değişmektedir. Yeni zam ile birlikte yetim aylıklarının en yükseği 293 TL olmuştur. Tekrar zam yapılması beklenmektedir. Yetim aylıkları her ay verilir ve belirtilen şartlar oluşmadığı sürece her ay yetim aylığı verilmeye devam edilir.



Son Güncelleme: 25.08.2020 04:34
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