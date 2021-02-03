Öğrenci okul numarası nereden ve nasıl öğrenilir?

Öğrenci numarası öğrenme işlemi hakkında detaylar merak edilmektedir. Öğrenci numarası, e-okul sistemine giriş yaparken kullanılmaktadır.

MEB uygulamaları aracılığıyla birçok işlem gerçekleşebilmektedir. Okul numarası, sınıf numarası, okula ait bilgileri öğrenmek mümkündür.

Okul numarası nasıl öğrenilir?

E-okul aracılığıyla öğrenci numarasını öğrenme

TC kimlik numarasıyla okul numarası öğrenme

E-Devlet yolu ile öğrenciye ait bilgilere ulaşmak

yolu ile öğrenciye ait bilgilere ulaşmak Veli izin dilekçesi

Öğrenci numarası bilinmiyor ise e-okul sistemine giriş yapılamamaktadır.

E-Devlet sistemi üzerinden ‘’Öğrenci Bilgi Sistemi’’ ne giriş yapılarak birçok bilgiye ulaşmak mümkündür.

E-Okul sistemi

Bu sistem kullanılarak öğrenci numarasına ulaşılabilir. Giriş işleminin ardından fotoğrafın alt kısmında okul numarası bulunmaktadır.

E-Devlet sistemi öğrenci numarası sorgulama

Giriş işleminin ardından öğrenci bilgi sistemi seçeneği seçilir. Bu seçenek aracılığıyla okul numarasını sorgulamak mümkündür. Veli isterse giriş yaparak ‘’ Velisi olduğum öğrenciler ‘’ alanından sorgulamada bulunabilir.

Sisteme giriş yapıldıktan sonra kimlik doğrulama işlemi gerekmektedir.

E-Devlet şifrem olmadan giriş yapabilir miyim?

Şifre olmadan da uygulamaya girilebilmektedir. Mesai saatleri içinde PTT şubelerine gidip şifre alınabilir.

Okul değişikliği yapıldıysa numara nasıl öğrenilir?

Yeni gidilen okulun idari işlerden sorumlu kişilerle irtibata geçmek gereklidir. Bu işlem uzun sürebilmektedir bu sebeple E-Devlet seçeneği kullanılabilir.

Açık öğretim lisesi öğrencileri için numara sorgulama

AÖL Web girişi için farklı bir yöntem kullanılmaktadır. Numara sorgulama işlemi 182 hattı yani MEB iletişim merkezi aranmalıdır.

E-Devlet sisteminden de bu işlem yapılabilmektedir. Öğrenci bilgi sistemi, MEB’e bağlı bütün eğitim kurumları için geçerlidir.

0222 335 05 80 numarası kullanılarak çağrı merkezi aranabilir.

Üniversite öğrenci numarası sorgulama

Her öğrenciye ait bir numara bulunmaktadır. Numara, kayıt işlemi sırasında verilen kayıt belgesinde bulunmaktadır.

Öğrenci işlerine gidilerek bu numara öğrenilebilir. E-Devlet sisteminden de ulaşmak mümkündür.