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OGM işçi alımları başvuruları ne zaman başlıyor?

Orman Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatlarında istihdam ettirmek üzere geçici olarak 2080 işçi alacak. Peki, OGM işçi alımları başvuruları ne zaman başlıyor? İşte detaylar…

27 Mayıs 2021 Perşembe 00:20
OGM işçi alımları başvuruları ne zaman başlıyor?
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Ayrıntıların açıklanması ile alımlara başvuru yapmak isteyenler, başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte OGM işçi alımlarına dair detaylar…

OGM  işçi alımları ne zaman başlıyor?

Orman Genel Müdürlüğü’nün yapacağı 2080 işçi alımıyla alakalı süreç Resmi Gazete’de yayınlanması sonrasında yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de belirtilen detaylar doğrultusunda, alım başvuruları 14 ve 18 Haziran tarihlerinde İŞKUR aracılığıyla yapılacak. Aynı zamanda 2080 işçi geçici olarak, 3 işçi de devamlı çalıştırılmak için alınacak. Toplamda 2083 işçi alımı yapılacak.

8 bin 252 aday değerlendirmeye alınacak

Adayların taşıması gereken genel ve özel şartlar ve tüm bilgileri, İŞKUR açık iş ilanlarında açıklayacak.

Hem sözlü hem uygulamalı sınava, iş ilanında yer alacak kadro sayısından dört kat kadar aday yani 8 bin 252 aday davet edilecek. Adayların belirlenmesi, noter huzuru ile çekilecek kura ile belirlenecek.

Kuranın çekileceği yer ile tarih ilan ve OGM intenet adresinde açıklanacak.

Alımlarla alakalı bütün detaylar, adayların tamamlaması gereken evraklarla sözlü ve uygulamalı sınavların yapılacağı yer ile tarihler bölge müdürlükleri tarafından intenet adresinde açıklanacak.


Son Güncelleme: 27.05.2021 00:20
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OGM Işçi Alımları Başvuruları Ne Zaman BaşlıyorOrman Genel Müdürlüğü
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