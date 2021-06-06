OGM işçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 OGM personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

OGM personel alımı ilanı yayımlandı. İlana göre 2bin 80 işçi sözleşmeli, 3 kişi kadrolu olarak toplam 2.83 işçi istihdam edilecek.

OGM personel alımı başvuruları ne zaman?

Personel alımı başvuruları 14-18 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. İlanlar ve başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Alımlara dair genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler de İŞKUR açık iş ilanlarında adaylarla paylaşılacak.

Süreç nasıl işleyecek?

Personel alımı başvuruları tamamlandıktan sonra sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecek. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında ve OGM intenet sitesinden ayrıca duyurulacak. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi iki ay olacak.

2 bin 80 geçici işçi nerelerde istihdam edilecek?

Adana Orman Bölge Müdürlüğü

Adana: 61

Osmaniye: 4

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü

Tokat: 38

Amasya: 19

Samsun: 41

Çorum: 30

Ankara Orman Bölge Müdürlüğü

Ankara: 34

Çankırı: 35

Karabük: 10

Kırıkkale: 2

Kırşehir: 2

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü

Antalya: 69

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü

Artvin: 64

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü

Balıkesir: 75

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü

Düzce: 37

Bolu: 89

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü

Bilecik: 15

Bursa: 65

Yalova: 2

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü

Çanakkale: 57

Edine: 2

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü

Denizli: 38

Uşak: 19

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü

Bingöl: 2

Bitlis: 2

Elazığ: 5

Hakkari: 1

Malatya: 2

Muş: 2

Tunceli: 2

Van: 2

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü

Ağrı: 2

Ardahan: 10

Erzincan: 18

Erzurum: 32

Iğdır: 1

Kars: 10

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü

Afyonkarahisar: 1

Eskişehir: 25

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü

Ordu: 31

Giresun: 49

Sivas: 10

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü

Burdur: 14

Afyonkarahisar: 6

Isparta: 22

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü

İstanbul: 24

Kırklareli: 36

Edine: 11

Tekirdağ: 3

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü

Manisa: 74

İzmir: 82

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü

Kahramanmaraş: 33

Hatay: 21

Gaziantep: 2

Kilis: 2

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü

Kastamonu: 110

Sinop: 39

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü

Yozgat: 49

Kayseri: 11

Nevşehir: 1

Niğde: 1

Sivas: 16

Konya Orman Bölge Müdürlüğü

Aksaray: 3

Konya: 31

Karaman: 17

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü

Kütahya: 58

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü

Mersin: 64

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü

Aydın: 5

Muğla: 79

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü

Sakarya: 53

Kocaeli: 28

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü

Adıyaman: 2

Batman: 1

Diyarbakır: 5

Mardin: 1

Siirt: 1

Şanlıurfa: 5

Şınak: 2

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü

Bayburt: 3

Gümüşhane: 18

Trabzon: 26

Rize: 14

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü

Bartın: 23

Zonguldak: 42

Karabük: 27

3 sürekli işçi nerede istihdam edilecek?

Düzce: 1

Giresun: 1

Kahramanmaraş: 1

