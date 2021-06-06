OGM işçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 OGM personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

OGM personel alımı ilanı yayımlandı. İlana göre 2bin 80 işçi sözleşmeli, 3 kişi kadrolu olarak toplam 2.83 işçi istihdam edilecek.
OGM personel alımı başvuruları ne zaman?
Personel alımı başvuruları 14-18 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. İlanlar ve başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Alımlara dair genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler de İŞKUR açık iş ilanlarında adaylarla paylaşılacak.
Süreç nasıl işleyecek?
Personel alımı başvuruları tamamlandıktan sonra sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecek. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında ve OGM intenet sitesinden ayrıca duyurulacak. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi iki ay olacak.
2 bin 80 geçici işçi nerelerde istihdam edilecek?
Adana Orman Bölge Müdürlüğü
Adana: 61
Osmaniye: 4
Amasya Orman Bölge Müdürlüğü
Tokat: 38
Amasya: 19
Samsun: 41
Çorum: 30
Ankara Orman Bölge Müdürlüğü
Ankara: 34
Çankırı: 35
Karabük: 10
Kırıkkale: 2
Kırşehir: 2
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü
Antalya: 69
Artvin Orman Bölge Müdürlüğü
Artvin: 64
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü
Balıkesir: 75
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü
Düzce: 37
Bolu: 89
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü
Bilecik: 15
Bursa: 65
Yalova: 2
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü
Çanakkale: 57
Edine: 2
Denizli Orman Bölge Müdürlüğü
Denizli: 38
Uşak: 19
Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü
Bingöl: 2
Bitlis: 2
Elazığ: 5
Hakkari: 1
Malatya: 2
Muş: 2
Tunceli: 2
Van: 2
Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü
Ağrı: 2
Ardahan: 10
Erzincan: 18
Erzurum: 32
Iğdır: 1
Kars: 10
Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü
Afyonkarahisar: 1
Eskişehir: 25
Giresun Orman Bölge Müdürlüğü
Ordu: 31
Giresun: 49
Sivas: 10
Burdur: 14
Afyonkarahisar: 6
Isparta: 22
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü
İstanbul: 24
Kırklareli: 36
Edine: 11
Tekirdağ: 3
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü
Manisa: 74
İzmir: 82
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü
Kahramanmaraş: 33
Hatay: 21
Gaziantep: 2
Kilis: 2
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü
Kastamonu: 110
Sinop: 39
Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü
Yozgat: 49
Kayseri: 11
Nevşehir: 1
Niğde: 1
Sivas: 16
Konya Orman Bölge Müdürlüğü
Aksaray: 3
Konya: 31
Karaman: 17
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü
Kütahya: 58
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü
Mersin: 64
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü
Aydın: 5
Muğla: 79
Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü
Sakarya: 53
Kocaeli: 28
Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü
Adıyaman: 2
Batman: 1
Diyarbakır: 5
Mardin: 1
Siirt: 1
Şanlıurfa: 5
Şınak: 2
Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü
Bayburt: 3
Gümüşhane: 18
Trabzon: 26
Rize: 14
Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü
Bartın: 23
Zonguldak: 42
Karabük: 27
3 sürekli işçi nerede istihdam edilecek?
Düzce: 1
Giresun: 1
Kahramanmaraş: 1