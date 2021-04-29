Oğlunun doğum günü için alışverişe çıkmıştı, kamyonun aracına çarpması sonucu yaşamını yitirdi!

29 Nisan 2021 Perşembe 21:59
Kaza, öğle saatleri sırasında Finike- Kumluca karayolunda yaşandı. Zeynep Apçin, oğlunun doğum günü öncesinde 07 ZBZ 06 plakalı aracıyla alışveriş için yollara koyuldu.
Apçin'in aracına, sinyalizasyon ışıkları bulunan kavşakta E.A. yönetiminde olan 07 TDE 08 plakalı kamyon
çarptı. Kamyonun metrelerce ön tarafında sürükledmiş olduğu araç
, kullanılamaz hale geldi. Kazada, aracın sürücü koltuğunda yer alan Zeynep Apçin hayata gözlerini yumdu, oğlu Cemil (5) ile yakınları Selda (41), Emine (25), Hatice (15) ve Arife Miray Apçin (5) yaralı olarak kurtuldu.
Kazanın ardından Kamyon şoförü E.A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Son Güncelleme: 29.04.2021 21:59
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