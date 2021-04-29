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Oğlunun doğum günü için alışverişe çıkmıştı, kamyonun aracına çarpması sonucu yaşamını yitirdi!

Antalya’da oğlu için doğum günü alışverişine çıkan Zeynep Apçin'in (31) kullanmış olduğu araca kavşaktayken kamyon çarptı. Kamyonun ön tarafında sürüklenen aracın sürücü koltuğunda bulunan Zeynep Apçin yaşamını yitirdi, oğlunun da arasında olduğu 5 yakınıysa yaralı olarak kazandan ayrıldı.

29 Nisan 2021 Perşembe 21:59
Oğlunun doğum günü için alışverişe çıkmıştı, kamyonun aracına çarpması sonucu yaşamını yitirdi!
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Kaza, öğle saatleri sırasında Finike- Kumluca karayolunda yaşandı. Zeynep Apçin, oğlunun doğum günü öncesinde 07 ZBZ 06 plakalı aracıyla alışveriş için yollara koyuldu.

Apçin'in aracına, sinyalizasyon ışıkları bulunan kavşakta E.A. yönetiminde olan 07 TDE 08 plakalı kamyon çarptı. Kamyonun metrelerce ön tarafında sürükledmiş olduğu araç, kullanılamaz hale geldi. Kazada, aracın sürücü koltuğunda yer alan Zeynep Apçin hayata gözlerini yumdu, oğlu Cemil (5) ile yakınları Selda (41), Emine (25), Hatice (15) ve Arife Miray Apçin (5) yaralı olarak kurtuldu.

Kazanın ardından Kamyon şoförü E.A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

 




Son Güncelleme: 29.04.2021 21:59
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Anahtar Kelimeler:
KazaKamyonAraçAntalyaDoğum GünüOğluZeynep Apçin
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