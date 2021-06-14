Öğle namazı nasıl kılınır?

Müslümanların ibadetlerinin başında namaz gelir. Namaz günde 5 vakit kılınır. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsıdan oluşur. Öğle namazı ise 10 rekattır.

İslamın ikinci şartı olan namaz, en önemli ibadettir. Öğle ezanının okunmasıyla beraber camilerde ve evlerde namaz kılınır. Öğle namazı dört sünnet, dört farz ve iki son sünnet olmak üzere 10 rekattan oluşur.

Öğle namazı;

Niyet edilerek başlanır; "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü öğle namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya" Ardından tekbir getirilir ve iki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" söylenir. Ardından Sübhaneke okunarak, Euzü Besmele çekilerek, "Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha söylenir. Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunarak, "Allah'u Ekber" söylenir ve Rükü'a gidilir, "Subhane Rabbiyel Azim" üç kez söylenir. Rükü'dan gidilir, "Semi Allahulimen Hamide Rabbena lekel Hamd" okunur. "Allah'u Ekber" okunur ve Secdeye varılır. Secdede üç kez, "Subhane Rabbiyel Ala" söylenir. "Allah'u Ekber" okunur ve doğrularak oturulur, sonra ardından "Allah'u Ekber" söylenir ve Secdeye varılır. Secdede üç kez, "Subhane Rabbiyel Ala" söylenir. "Allah'u Ekber" okunur ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

İkinci rekatında ise şöyledir;

Besmele çekilerek, "Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha söylenir. En az üç ayet okunarak, "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilir, "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere okunur. Rükü'dan kalkarak, "Semi Allahulimen Hamide Rabbena lekel Hamd" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir, Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" okunur. "Allah'u Ekber" ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" söylenir ve Secdeye varılır. Secdede üç kez "Subhane Rabbiyel Ala" okunur.

"Allah'u Ekber" denilerek ve oturulur. Ettehıyyatü okunarak, "Allah'u Ekber" okunur ve üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

Üçünü rekatı da aynı devam eder. Dördüncü rekatında ise;

Besmele çekilerek, "Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur ve Kuran ı Kerim'den en az üç ayet söylenir.

"Allah'u Ekber" okunur ve Rükü'a varılır, "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere söylenir. Rükü'dan kalkarak, "Semi Allahulimen Hamide Rabbena lekel Hamd" okunur. "Allah'u Ekber" okunur ve Secdeye varılır, Secdede üç kez "Subhane Rabbiyel Ala" okunur. "Allah'u Ekber" söylenir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" okunur ve Secdeye varılır. Secdede üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" okunur. "Allah'u Ekber" söylenir ve oturulur. Ettehıyyatü söylenir. Salli ve Barik duaları edilir. Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları edilir.

Selam verilmeye geçilerek, önce sağ tarafa sonra da sola selam vererek, "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" edilir.

Öğle Namazının Farzının Birinci Rekâtı;

İkameti erkekler getirir. “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının farzını kılmaya” diyerek niyete girilir ve “Allâhu Ekber” diye iftitah tekbiri alınıp eller kavuşturulur. Ayakta sırayla; Sübhâneke, Eûzü Besmele, Fâtiha ve bir sure okunur. “Allâhu Ekber” diye rükûa gidilir ve üç kez “Sübhâne Rabbiye’lazîm” söylenir. “Semiallâhü limen hamideh” diye kalkılır ve ayakta “Rabbenâ leke’lhamd” okunur. “Allâhu Ekber” diye secdeye gidilir ve üç kez “Sübhâne Rabbiye’lâlâ” denir. “Allâhu Ekber” diye secdeden kalkılıp oturulur. Ardından “Allâhu Ekber” diye ikinci kere secdeye eğilir ve üç kez “Sübhâne Rabbiye’lâlâ” okunulur. “Allâhu Ekber” diye ayağa (ikinci rekâta) kalkılır ve eller kavuşur.

İkinci Rekât ise şu şekildedir;

Ayakta sırayla; Besmele, Fâtiha ve bir sure okunur. “Allâhu Ekber” diye rükûa eğilir ve üç kez “Sübhâne Rabbiye’lazîm” söylenir “Semiallâhü limen hamideh” diye kalkılır ve ayakta “Rabbenâ leke’lhamd” okunur. “Allâhu Ekber” diye secdeye gidilir ve üç kez “Sübhâne Rabbiye’lâlâ” okunur. “Allâhu Ekber” diye secdeden kalkılıp oturulur. Ardından “Allâhu Ekber” diye ikinci kere secdeye gidilir ve üç kez “Sübhâne Rabbiye’lâlâ” okunur. “Allâhu Ekber” diye oturulur. Oturuşta, Ettehiyyâtü söylenir. “Allâhu Ekber” diye ayağa (üçüncü rekâta) kalkılır ve eller kavuşturulur.

Üçüncü Rekât şöyledir;

Ayakta, Besmele ile Fâtiha söylenir. “Allâhu Ekber” diye rükûa gidilir ve üç kez “Sübhâne Rabbiye’lazîm” söylenir “Semiallâhü limen hamideh” diye kalkılır ve ayakta “Rabbenâ leke’lhamd” okunur. “Allâhu Ekber” diye secdeye gidilir ve üç kez “Sübhâne Rabbiye’lâlâ” okunur. “Allâhu Ekber” diye secdeden kalkılıp oturulur. Ardından “Allâhu Ekber” diye ikinci defa secdeye gidilir ve üç kez “Sübhâne Rabbiye’lâlâ” söylenir “Allâhu Ekber” diye ayağa (dördüncü rekâta) kalkılır ve eller kavuşur.

Dördüncü Rekât şöyledir;

Ayakta Besmele ile Fâtiha okunarak, “Allâhu Ekber” diye rükûa gidilir ve üç kez “Sübhâne Rabbiye’lazîm” söylenir. “Semiallâhü limen hamideh” diye kalkılır ve ayakta “Rabbenâ leke’lhamd” okunur. “Allâhu Ekber” diye secdeye gidilir ve üç kez “Sübhâne Rabbiye’lâlâ” okunur. “Allâhu Ekber” diye secdeden kalkılıp oturulur. Ardından “Allâhu Ekber” diye ikinci kez secdeye gidilir ve üç kez “Sübhâne Rabbiye’lâlâ” söylenir. “Allâhu Ekber” diye oturulur. Oturuşta sırayla; Ettehiyyâtü, Allâhümme Salli, Allâhümme Bârik, Rabbena âtina… duaları edilir. Önce başı sağa döndürerek “Esselâmü aleyküm ve rahmetullâh” söylenir. Sonra başı sola döndürerek “Esselâmü aleyküm ve rahmetullâh” söylenir. En son “Allâhümme ente’sselâmü ve minke’sselâm. Tebârekte yâ ze’lcelâli ve’likrâm” denilerek ve son iki rekât sünnet eda edilir.

Öğlenin Son Sünneti ise;

Öğlenin son sünneti, sabah namazının sünneti gibidir, sadece niyeti farklıdır. “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının son sünnetini kılmaya” diye niyet edilir. “Allâhu Ekber” diyerek iftitah tekbiri alınıp eller bağlanır. Ve sabahın sünneti gibi kılınır.