Oğlak burcu haftalık burç yorumu 22 Şubat 2021 – 28 Şubat 2021

Oğlak burcu haftalık burç yorumu 22-28 Şubat 2021

Hırslı ve enerjisi yüksek oğlaklar bu hafta uyum sürdürmek için iddialı ve doğrudan olacak. Ciddi duruşları ile iş birliği kazanma şansı ve özgüven kazandıracak. Başarıya giden yolda önünüze çıkacak engelleri bir bir ortadan kaldırmak için mücadele veren oğlak bu hafta zaferi kazanacak. Aşk ve ilişkileri konusunda artan tutkuları oğlaklara artı puan kazandıracak.

Sabırlı, azimli ve güçlü oğlak burçları kolay sonuçlar elde etmek için hata yapmamaya çalışacak. Ciddi ve zor işleri tamamlamak için zorlanmayacak oğlaklar liderlik duygusunu her hafta olduğu gibi bu haftada kazanacak.