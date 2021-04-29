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Öfkeli Koca kendisinden boşanmak isteyen eşini defalarca bıçakladı!

Adıyaman'da yaşanan olayda İslam M. isimli kişi kendisinden boşanmak isteyen eşini defalarca bıçakladı. 23 yaşındaki talihsiz kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

29 Nisan 2021 Perşembe 00:31
Öfkeli Koca kendisinden boşanmak isteyen eşini defalarca bıçakladı!
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Kan donduran olay Adıyaman'da yaşandı.

Kentte yaşamını sürdüren 23 yaşındaki Fatma M. aralarında anlaşmazlık olduğu için boşanmak istediğini eşi İslam M.'ye söyledi. Eşinin bu kararına öfkelen İslam M. ile eşi arasında tartışma sokak ortasında tartışma çıktı ve sinirlenen öfkeli koca yanında taşıdığı bıçakla eşini defalarda bıçakladı.

Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan talihsiz kadın olduğu yere düştü. Kan donduran olayı gören çevredeki kişiler durumu hemen polis ve 112 sağlık personeline iletti.

Çevredekilere bıçak çekti

Öte yandan ekipler gelene kadın talihsiz kadının yardımına koşan mahalleli öfkeli eş İslam M.'yi yakalayıp etkisiz hale getirmek istedi. Ancak İslam M. mahalleliye bıçak çekerek olay yerinde kaçtı.

Olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Fatma M., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri cani kocanın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




Son Güncelleme: 29.04.2021 00:31
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AdıyamanEşini Bıçakladı
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