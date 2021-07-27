Öfkeli koca, eşini telefonunu açmadı diye bıçaklayarak öldürdü!

Malatya merkeze bağlı Konak Mahallesi'nde korkunç bir kadın cinayeti işlendi. Öğren saatlerinde meydana gelen olayda iddialara göre 56 yaşındaki Mehmet Ö., eşi Selma Ö.'yü, cep telefonundan defalarca aradı. Eşinin telefona cevap vermemesine öfkelenen Mehmet Ö., eve giderek eşiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine mutfağa giden Mehmet Ö. burada aldığı ekmek bıçağıyla eşine saldırdı. Bir kaç bıçak darbesi alan Selma Ö. kanlar içerisinde yığıldı. Evden gelen bağırma seslerini duyan komşular ise durumu hemen polise bildirdi.

Yapılan ihbar üzerine belirtilen adrese kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan Selma Ö'nün hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri olaydan hemen sonra evden kaçan Mehmet Ö.'nün peşine düştü. Eve yakın bir yerde yakalanarak gözaltına alınan Mehmet Ö., emniyet müdürlüğüne götürülürken bir çocuk annesi Selma Ö.'nün cesedi olay yerinde yapılan inceleme ekiplerinin inceleme çalışmalarını tamamlaması sonrası Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.