Ödemiş’te tarım arazileri sağanak yağıştan dolayı sular altında kaldı

Ödemiş'te, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, adeta hatayı felç etti. Etkisini 4 saat boyunca aralıksız devam ettiren yağışlar Birgi, Küçükavulcuk, Büyükavulcuk, Bıçakçı, Gerçekler ve Beyazıtlar Mahalleleri'nde su baskınlarına sebep oldu. Yokuş aşağı gelen sular önüne kattığı her şeyi sürükleyerek götürdü.

OTOMOBİL SELE KAPILDI

Önüne kattığı her şeyi sürükleyen sel sularına içerisinde sürücüsü ile birlikte kapılan otomobilin sürüklenme anları güvenlik kameralarına an be an kaydedildi.Sel suları arasında sürüklenen otomobil ve içerisinde bulunan sürücüsü, görevliler tarafından güçlükle kurtarıldı. Öte yandan bölgede bulunan birçok tarım arazisi ve ekili alan sular altında kaldı. Yağmurun dinmesiyle zarar gören yerlerin temizliğine başlandığı ifade edildi.