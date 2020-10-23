Odeabank personel alımı tarihi ve şartları

Birçok banka yılın bu döneminde personel alımı yapıyor. Bun bankalardan biri de Odeobank’tır. Odeobank personel alımı yapacağını duyurdu. Binlerce kişi bankanın personel alımlarını araştırmaya başladı.

Odeobank 2012 yılında kurulan ve Türkiye’nin yanı sıra Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da şubeleri bulunan uluslararası bir şirkettir. Bankanın merkezi ise Kuveyt’tir.

Odeobank personel alımı ne zaman?

Odeobank personel alımı birçok iş ilanı sitesinde yayınlanmaktadır. Güncel ilanları takip ederek bankanın alımlarına başvuru yapabilirsiniz.

Odeobank personel alımı şartları neler?

Odeobank iş başvurusu nasıl yapılır?

Odeobank personel alımlarında pozisyonlara göre farklı şartlar istemektedir. Bu nedenle başvuru yapacak kişilerin istenen şartları pozisyonlara göre değerlendirmesi gerekmektedir.

Odeobank iş başvurularını online olarak yayınlamaktadır. Bu nedenle bankanın iş başvurularına da online olarak başvuru yapabilirsiniz. Bankanın resmi sitesi üzerinden başvuru yaptıktan sonra bankanın yazılı veya sözlü mülakatlarına gireceksiniz. Bu alanlarda başarılı olan kişiler işe başlayacaktır.

Odeobank insan kaynakları iletişim

Odeobank insan kaynakları bölümünden iş başvuruları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Bankanın insan kaynakları irtibat numarası 444 8 444’tür. Bu numaranın yanı sıra bankanın resmi sitesinden de bilgi edinebilirsiniz.

Odeobank çalışma saatleri

Odeobank çalışma saatleri diğer tüm bankalarda olduğu gibi sabah 8:30 ile akşam 5:30 arasındadır. Ayrıca 12:30 ile 13:30 arasında öğle arası verilmektedir.

Odeobank çalışma şartları ve sosyal haklar

Odeobank kurumsal bir şirket olması nedeniyle diğer tüm bankalarda olduğu gibi İşçi Kanunu çerçevesinde belirlenmiş kurallara göre işletilmektedir. Bankada çalışan herkes kanunda belirtilen haklara sahiptir.