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Ocakta unuttuğu patates hayatına mal oluyordu

Antalya’da patates kızartırken uyuyakalan yaşlı adamın evinde yangın çıktı. Yangında çıkan dumandan etkilenerek baygınlık geçiren yaşlı adamı kapıyı kırarak içeri giren komşusu kurtardı.

13 Nisan 2021 Salı 00:20
Ocakta unuttuğu patates hayatına mal oluyordu
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Antalya’da meydana gelen olayda edinile bilgilere göre akşam saatlerinde  Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 571. Sokak'ta bulunan  4 katlı bir binanın girişinde yangın çıktı. Yurt dışı emeklisi olan ve bundan 3 sene önce aldığı dükkânı eve çeviren 79 yaşındaki Emre Örge adlı yaşlı adam, akşam saatlerinde patates kızartması yapmak için mutfağa girdi. Soyduğu patatesleri yağa atan Örge, dinlenmek için gittiği diğer odada uyuyakaldı. Ocak üstünde kalan patateslerin yanmasıyla çıkan yoğun dumanı fark ederek kalkan yaşlı adam yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı ve maruz kaldığı dumandan etkilenerek yere yığıldı. 

Yaşlı adamın evinden çıkan duyanları fark eden komşusu hemen 112 Acil yardımı arayarak olayı ihbar etti. Yangın sırasında tamirciye motosikletini onarıma getiren Kadir Millidere adlı bir vatandaş, kapıdan baktığı evin içinde bir kişinin baygın şekilde yattığını gördü. Kapıyı tekmeleyerek açan Millidere, yaşlı adamı güçlükle dışarı çıkardı. Evinden dışarı çıkartılan yaşlı adam bir süre sonra kendine geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken daha sonra hastaneye kaldırıldı. Çıkan yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yoğun duman tahliye edildi. Öte yandan evde maddi hasarın meydana geldiği bilgisi edinildi. 

Yaşlı adam dumandan etkilenerek bayıldı

Yaşlı adamı kurtaran Kadir Millidere motosikletini tamire getirdiğini ve o zaman yangını fark ettiğinin anlattı. Yoğun dumanda çıkan evin penceresinden baktığında yaşlı adamı yerde baygın olarak gördüğünün ve ona yardım etmek amacıyla kapıyı tekmeleyerek açtığını ve yaşlı adamı evden dışarı çıkardığını anlattı. Yüzüne su vurdukları yaşlı adamın temiz havayı alınca kendine geldiğini daha sonra itfaiye ve sağlık ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini söylerken yaşlı adamın patates kızartırken uyuya kaldığı için yangın çıktığı bilgisini verdi.




Son Güncelleme: 13.04.2021 00:20
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Anahtar Kelimeler:
YangınAntalya
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