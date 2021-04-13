Ocakta unuttuğu patates hayatına mal oluyordu

Antalya’da meydana gelen olayda edinile bilgilere göre akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 571. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın girişinde yangın çıktı. Yurt dışı emeklisi olan ve bundan 3 sene önce aldığı dükkânı eve çeviren 79 yaşındaki Emre Örge adlı yaşlı adam, akşam saatlerinde patates kızartması yapmak için mutfağa girdi. Soyduğu patatesleri yağa atan Örge, dinlenmek için gittiği diğer odada uyuyakaldı. Ocak üstünde kalan patateslerin yanmasıyla çıkan yoğun dumanı fark ederek kalkan yaşlı adam yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı ve maruz kaldığı dumandan etkilenerek yere yığıldı.
Yaşlı adam dumandan etkilenerek bayıldı
Yaşlı adamı kurtaran Kadir Millidere motosikletini tamire getirdiğini ve o zaman yangını fark ettiğinin anlattı. Yoğun dumanda çıkan evin penceresinden baktığında yaşlı adamı yerde baygın olarak gördüğünün ve ona yardım etmek amacıyla kapıyı tekmeleyerek açtığını ve yaşlı adamı evden dışarı çıkardığını anlattı. Yüzüne su vurdukları yaşlı adamın temiz havayı alınca kendine geldiğini daha sonra itfaiye ve sağlık ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini söylerken yaşlı adamın patates kızartırken uyuya kaldığı için yangın çıktığı bilgisini verdi.