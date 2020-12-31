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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Hakan Çalhanoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi takımda oynuyor?

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle birbirinden ünlü isimleri ağırlamay devam ediyor. Hakan Çalhanoğlu’nun konuk olduğu program merakla bekleniyor. Peki O Ses Türkiye’ye konuk olacak . Hakan Çalhanoğlu kimdir? İşte detaylar..

31 Aralık 2020 Perşembe 19:18
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Hakan Çalhanoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi takımda oynuyor?
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O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle birbirinden ünlü isimleri ağırlamay devam ediyor. Hakan Çalhanoğlu’nun konuk olduğu program merakla bekleniyor. Peki O Ses Türkiye’ye konuk olacak . Hakan Çalhanoğlu kimdir? İşte detaylar...

Hakan Çalhanoğlu kimdir?

Hakan Çalhanoğlu 8 Şubat 1994’te Almanya, Mannheim’da dünyaya geldi. 1,78 boyu vardır. Waldhof Mannheim altyapısına kariyerine başlayan oyuncu buradan 2009 yılında Karlsruher'in altyapısına transfer oldu ve U-19’a kadrosunda yer almayı başardı. 2011-12 sezonunda FC Schaffhausen ilk karşılaşmasında  ilk defa birinci takımda forma giymiştir.  5 Şubat 2012'de Karlsruh2de forma giyen Çalhanoğlu ilk resmi maçını oynadı. Jön Andersen teknik adamıyle olan sözleşmesi 2016’ya kadar uzatıldı.

2012-13 sezonunda 1.FC Heidenheim'a ilk iki resmi gol atarak başladı. 14 Ağustos 2012'de Hamburg’a transfer oldu. Bu sırada Karlsruhe'de kiralık olarak oynadı. Sezon sonunda 17 golle krallık listesinde ismini 4. Sıraya yazdırdı. Karlsruhe de ikinci Bundesliga’ya çıktı.

Türkiye'de düzenlenen 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası kadrosunda yer alan Çalhanoğlu grup maçlarında as olarak kadrolarda yer aldı ve bir gol kaydetti.

31 Ağustos 2013 Cumartesi günü, Türkiye millî futbol takımı aday kadrosuna çağrılan Çalhanoğlu Almanya ve Türkiye arasında Türkiye milli takımında oynamayı seçmiştir. Bunun guru verici olduğunu ifade etmiştir.

31 Mart 2015’te oynanan Türkiye Luxemburg 2-1 skor kaydedilen maçda 87. Dakikada gol atmıştır. Bulgaristan ile oynanılan hazırlık maçında iki gol kaydetmiştir. a millî takım seviyesinde resmi maçlarda kaydettiği gol 2016’da Çek Cumhuriyeti maçı olmuştur. Milli takımda Dünya Kupası eleme maçında bir gol kaydetmiştir. Milli takımdaki oynadığı maçlarda 25 karşılaşmada 8 gol kaydetmiştir.



Son Güncelleme: 31.12.2020 19:18
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Anahtar Kelimeler:
Hakan ÇalhanoğluO Ses Türkiye
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