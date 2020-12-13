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O Ses Türkiye Rap jüri üyeleri kim olacak?

O Ses Türkiye Rap yarışması gündeme geldi. Birçok rap dinleyicisi yeni jürilerin kimler olacağını araştırırken bugün Ceza ve Sagopa Kajmer ile ilgili yepyeni gelişmeler basına yansıdı. İşte detaylar...

13 Aralık 2020 Pazar 03:29
O Ses Türkiye Rap jüri üyeleri kim olacak?
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Son Dönemlerin en sevilen programlarından biri olan O Ses Türkiye, yepyeni bir konsept ile TV 8 ekranlarına geri dönüyor. O Ses Türkiye’nin yeni konseptli programında yalnızca rap şarkıcılar yarışacak. Rap yarışmasının geleceğini duyan hayranlarsa jüri koltuğuna kimlerin geçeceğini araştırıyor. Yayın tarihine 9 senedir TV 8 kanalında devam etmekte olan televizyon yarışması, O Ses Türkiye çocuklar gibi pek çok farklı içeriklerle de yayınlandı. Önümüz dönemde, yani 23021 senesinde ise TV 8 ekranlarında, O Ses Türkiye Rap yarışması olacak.

 

 

O Ses Türkiye Rap jürileri kim olacak? Normal jüriler ile devam mı edilecek?

O Ses Türkiye’nin normal konseptinde jüri üyeliklerini Seda Sayan, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Hadise üstleniyordu. TV 8’ de yayınlanacak yeni konseptli O Ses Türkiye rap için ise hangi jürilerin olacağı tam olarak bilinmiyor lakin normal jürilerin olmayacağı düşünülüyor.

 

O Ses Türkiye Rap jürileri kimler, Sagopa ve Ceza O Ses Türkiye’ de jüri üyeliği yapacak mı?

O Ses Türkiye Rap programında büyük ihtimalle yeni jüri üyeleri alınacak. Yani normal jüriler olan Murat Boz, Seda Sayan, Beyazıt Öztürk ve Hadise, O Ses Türkiye Rap yarışmasında jüri üyesi olmayacak. Yarışmanın daha çok Rap formatında olduğu için jüri koltuğuna, Türkiye’den çıkma en iyi rapçilerin oturacağı düşünülüyor.

 

Acun Ilıcalı tarafından resmi bir duyuru gelene kadar jüri üyeleri hakkında kesin bir yorum yapamayız. O Ses Türkiye Rap adlı programın tanıtım videosunda ise 3 adet jüri koltuğu vardı. Yani yarışmada 3 tane jüri üyesi olacak. Çoğu hayran tarafından Ceza ve Sagopa ikilisi isteniyor lakin henüz net bir açıklama yapılmadı. Şuan Acun Ilıcalı tarafından da Sagopa ve Ceza'nın planlandığı hakkında dedikodular dolanmakta.

 

 



Son Güncelleme: 13.12.2020 03:29
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