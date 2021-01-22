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O ilimizde günlük vaka sayısı 4'e düştü, risk haritası yeşile büründü

Koronavirüs ile mücadelede alınan tedbir ve getirilen kısıtlamalar etkisini bir çok ilimizde gösterdi. Karabük'te günlük tespit edilen vaka sayısı 4' e düştü. HES uygulamasında kent yeşile büründü.

22 Ocak 2021 Cuma 17:54
O ilimizde günlük vaka sayısı 4'e düştü, risk haritası yeşile büründü
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Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de koronavirüs salgını ile mücadele her alanda sert tedbir ve yaptırımlar ile sürüyor. Son dönemde artan vaka sayıları ile rengi kırmızıya dönen HES uygulamasında ki koronavirüs risk haritası bir çok ilimizde yeşile dönmeye başladı.

VAKA SAYISI 4'E DÜŞTÜ

Karabük'te bu illerimizden birisi. Artan vaka ve ölüm sayıları karşısında getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları ve bunun yanında maske , mesafe ve hijyen kurallarına uyum artmasıyla birlikte kentte görülen günlük koronavirüs vaka sayısı 4' e kadar düştü. Sağlık Bakanlığının uygulaması HES'te koronavirüs risk haritasının rengi yeşile döndü.

'KENTE 100 BİN KİŞİ GELDİ'

Konuyla ilgili açıklamalar yapan Karabük Valisi Fuat Gürel, Kurban bayramı sebebiyle kente yaklaşık olarak 100 bin kişinin geldiğini ve buna bağlı olarak vaka sayılarında epey bir artışın yaşandığını ifade etti. Bu bağlı olarak Kasım aylarında sıkıntıların yaşandığına dikkat çekti.

'VAKA SAYILARIMIZ AZALDI'

Vali Gürel, getirilen kısıtlamalar sayesinde vaka sayılarının normale indiğini ancak vaka sayılarının aniden yükselebileceğini belirtti ve tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini altını çizdi. İl genelinde vaka sayılarının azaldığını buna bağlı olarakta ölümlerin azaldığına dikkat çeken Gürel,il genelinde 81 bin kişiye test yapıldığını 21 bin kişinin test sonucunun pozitif çıktığını ifade etti.

 

 

 



Son Güncelleme: 22.01.2021 17:54
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Anahtar Kelimeler:
HESKarabükKoronavirüs Vaka Tablosu
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