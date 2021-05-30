O ilçeden sevindiren haber geldi! Vaka sayıları sıfırlandı

Korona virüs ile mücadele sürerken, turizm sezonun yaklaşmasıyla günlük vaka sayıları dikkatle takip ediliyor. Tam kapanma öncesinde 63 binlere çıkan günlük vaka sayıları sıkı tedbirler ve tam kapanma süreciyle günlük 8 binlere kadar geriledi.

Öte yandan yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanları arasında yer alan ünlü tatil beldesi'den sevindiren haber geldi. Turizm sezonu öncesinde ilçede koronavirüs vakalarının sıfırlandığı haberi geldi.

Güzel haberi Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran duyurdu. Oran, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, dün itibariyle günlük korona virüs vaka test sonuçlarında pozitif çıkmadığını, yani koronavirüs vakası tespit edilmediğini duyurdu.

Vali Oran, 'Yasaklar kalktı, nereye gitsek? diye düşünmeyin. Sağlıklı tatil için Çeşme'ye gelin. İzmir Valiliği'nin açıkladığı verilere göre Çeşme'mizde yeni vakaya rastlanmadı' diyerek mutluluğunu paylaştı.