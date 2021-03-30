Nusaybin’de dereye düşen çocuk yaşam savaşını kaybetti

Üzücü olay 2 gün Mardin Nusaybin ilçesinde yaşandı.

Yaşam savaşını kaybetti

Gelen haberlere göre geçtiğimiz günlerde 1,5 yaşındaki Huri Nur Doğanay, ailesiyle birlikte aileye ait olan mesire alanına gitti. Doğanay ailesi mesire alanını temizlerken, 1,5 yaşındaki Huri Nur Doğanay derenin kenarına oyun oynamaya gitti. Dere kenarında bir süre oyun oynayan küçük kız aniden dengesini kaybetti ve dereye düştü. Durumu fark eden aile küçük kızı dereden çıkardı ve kendi araçlarıyla hemen hastaneye kaldırdı.

Yoğun bakımda tedaviye alınan talihsiz kız Batman'a sevk edildi. İki gündür yoğun bakımda tedavi gören küçük kız bugün yaşam savaşını kaybetti.