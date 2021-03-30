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Nusaybin’de dereye düşen çocuk yaşam savaşını kaybetti

İki gün önce Mardin Nusaybin'de dere kenarında oyun oynarken dereye düşen ve ailesi tarafından hastaneye kaldırılan 1.5 yaşındaki Huri Nur bugün yaşama savaşını kaybetti.

30 Mart 2021 Salı 23:58
Nusaybin’de dereye düşen çocuk yaşam savaşını kaybetti
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Üzücü olay 2 gün Mardin Nusaybin ilçesinde yaşandı.

Gelen haberlere göre geçtiğimiz günlerde 1,5 yaşındaki Huri Nur Doğanay, ailesiyle birlikte aileye ait olan mesire alanına gitti. Doğanay ailesi mesire alanını temizlerken, 1,5 yaşındaki Huri Nur Doğanay derenin kenarına oyun oynamaya gitti. Dere kenarında bir süre oyun oynayan küçük kız aniden dengesini kaybetti ve dereye düştü. Durumu fark eden aile küçük kızı dereden çıkardı ve kendi araçlarıyla hemen hastaneye kaldırdı.

Yaşam savaşını kaybetti

Yoğun bakımda tedaviye alınan talihsiz kız Batman'a sevk edildi. İki gündür yoğun bakımda tedavi gören küçük kız bugün yaşam savaşını kaybetti.

 



Son Güncelleme: 30.03.2021 23:58
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MardinDereye Düşen çocuk Hayatını Kaybetti
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