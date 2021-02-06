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Nurcan Serçe kimdir? Çocuğuna yastıkla işkence yapan Nurcan Serçe tutuklandı mı?

Küçük kızına şiddet uygularken çekilen görüntüler sosyal medyaya düşünce yer yerinden oynadı. Kocaeli’nde gerçekleşen olaya tepki yağdı. Kızını öldüresiye döven Nurcan Serçe için ne karar verildi?

06 Şubat 2021 Cumartesi 18:03
Nurcan Serçe kimdir? Çocuğuna yastıkla işkence yapan Nurcan Serçe tutuklandı mı?
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Sosyal medyaya ne yazık ki yine bir çocuk istismarı görüntüleri düştü. Kocaeli, Körfez’den gelen görüntüler içleri yaktı. 

 

Görüntülerde kızını dövmekle kalmayan Nurcan Serçe, bir de eline aldığı yastıkla kızının yüzüne kapandı. Kızının çırpınışlarını tepkisiz kalan Serçe, bu durumu bir süre sürdürdü. 

 

 

İzlediği görüntülere tepkisiz kalamayan kişiler bu duruma el atılması gerektiğini düşünerek #NurcanSerçeTutuklasın hashtag’ini oluşturdu.

 

Verilen bilgiye göre evin üç çocuğu da vicdansız anne Nurcan Serçe’nin elinden alınarak yurda yerleştirilmiştir.

 

Videonun yaşanan olaydan üç ay sonra sosyal medyaya düştüğü söylenildi.

 

Söylenene göre Nurcan Serçe gelen tepkilerin ardından gözaltına alındı ancak sonrasında serbest kaldı.



Son Güncelleme: 06.02.2021 18:03
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Anahtar Kelimeler:
Nurçan şerçeCani Anne
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