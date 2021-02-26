Numarataj belgesi nedir, nasıl alınır? Numarataj belgesi için istenen gerekli evraklar

Numarataj belgesi nedir?

Köy,cadde,sokak,meydan,mahalle,binalar gibi yapılara ve toprak parçalarına tek bir numara ve adresin verilmesi gerekmektedir. Numarataj belgelerinin adres ve numaralamaya uygun yönetmelik dahilinde alınması zorunludur.

Numarataj belgesi büyükşehir belediyeleri tarafından verilmektedir. Bu belge, yapı ve toprak parçasının konumunu belirlemeye ve diğer yapılardan ayrılmasına yarıyor.

Nereden alınabilir?

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne bağlı Adres Yönetim Şefliği’nden alınmaktadır. İlk olarak Adres Yönetim Şefliği evrak servisinden matbu dilekçesi alınıp doldurulmalıdır. Gerekli bilgiler bu dilekçede belirtilmeli ve bağımsız bölümlerin iş yeri ya da mesken olup olmadığı da yazılmalıdır. Gerekli harcın yatırılmaması durumunda, kişiden bir sefere mahsus olarak numarataj harcı talep edilmektedir.

Büyükşehir belediyesi mali hizmetler bürosuna harç yatırılmaktadır. Başvuruları tapu sahibi olan kişinin yapması gerekmektedir. Kiracı olan kişilerden ise vekaletname istenmektedir.

Kentsel dönüşüm sürecine dahil olan yapı ve toprak parçaları için başvuruda bulunmadan önce ilçe belediyelerinden resmi yazı alınması ve bu yazıyı Adres Yönetim Şefliklerine başvurulması gerekmektedir.

İstenilen belgeler

-Tc kimlik kartı

-İskan belgesi ya da tapu fotokopisi – yapı ruhsatı

-Yapı şirket ise şirket kaşesi ya da imza sirküsü – yetki belgesi

-Yeni yapılar için belediye onaylı mimari proje

- Kiracılar için kira kontratı fotokopisi ve vekaletname fotokopisi

Keşif nedir ve neden yapılır?

Başvurulan yer eğer ulusal adres veri tabanında ya da numarataj banko sisteminde kayıtlı değil ise, Adres Yönetim Şefliği keşif memurlarını bu bölgeye yönlendirerek yerinde denetim yaptırabilmektedir. Bu yapıların tespit edilmesi ve sistem kaydına geçirilmesine de keşif denmektedir.

Harç bedeli

- Çok katlı yapılar 600 TL

- İş yerleri 450 TL

- Hobi bahçeleri 200 TL

- Tek konutlar ve dublex – triplex konutlar 500 TL

- 6360 sayılı kanuna göre çok katlı yapılar 450 TL

- 6360 sayılı kanuna göre iş yerleri 250 TL

- 6360 sayılı kanuna göre hobi bahçeleri 100 TL

- 6360 sayılı kanuna göre tek konutlar 300 TL

- Diğer yapılar kapsamında istinat duvarları,fore kazılar vb. 500 TL

Numarataj belgesi çıkma süresi

Başvurduğunuz belediyenin yoğunluk oranına göre bu talep ettiğiniz belgenin çıkma süresi değişebilmektedir. Fakat ortalama olarak 1 ay sürmektedir. Ulusal adresin veri tabanında yer almayan yapılar için, keşif olayı bu süreyi uzatabilmektedir. Birden fazla durum bu belgenin elinize geçme süresini belirlemektedir.

Başvuru dilekçesinde bulunması gerekenler

- Adres

- Elektrik ve su faturası

- Bina koordinatları

- Yapı ruhsatı

- Kira kontratı

- İlçe,site adı,kapı numarası ve mahalle bilgileri

-Tapu bilgileri

Verdiğiniz dilekçede tüm bilgiler eksiksiz ve doğru olarak yazılmalıdır. Eksik ve yanlış olan bilgiler var ise talebiniz geri çevrilebilir.

Numarataj değişikliği nasıl yapılmaktadır?

Numarataj Şube Müdürlüğüne başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Başvuruda vereceğiniz dilekçede hem eski adresi hem de yeni adresi yazmanız gerekmektedir. İş yerinin ulusal adres veri tabanı kodu da yazılmalıdır. Borcu bulunan kişiler öncelikle bu borçları belediyeye yatırmalıdırlar. Ticaret Odası Evrak Kayıt Servisine de belediyeden alınan numarataj kodu gönderilmelidir.