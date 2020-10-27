Numara komşusu ne demektir? Son günlerde popüler olan numara komşusu nasıl bulunur?

Numara komşusu sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları numara komşusu nedir, nasıl yapılır araştırmaya başladı.

Numara komşusu nedir?

Numara komşusu bir sosyal medya kullanıcısının kendi telefon numarasının son hanesinin bir üstünü veya bir altını girerek rastgele şekilde arama yapması sonucu ortaya çıktı. Bu durumu paylaşan kullanıcının paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada akım oluşturdu. Yapılan aramaların sonucunda eğlenceli dakikaların ortaya çıktığı görüldü. Akıma uyan çok sayıda kişi yaptıkları ilginç sohbetleri paylaşmaya başladı.

Numara komşusu nasıl bulunur?

Uzmanlar uyardı

Numara komşusu akımı kişinin kendi telefon numarasının son hanesinde yer alan rakamın bir üstünü veya bir altını yazarak o numaraya mesaj veya arayarak yapılmaktadır. Akıma uyan çok sayıda kullanıcı ortaya çıkan eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaşmaya başladı. Twitter üzerinden yapılan ilk paylaşımın ardından akım bir anda yayıldı ve binlerce kullanıcı numara komşusunu aramaya başladı. Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic de akıma uydu ve ortaya çıkan eğlenceli anları paylaştı.

Bilişim hukuku alanına yürüttüğü çalışmalarla bilinen Rıdvan Yılmaz, herhangi bir numaraya merhaba veya selam gibi mesajları yazmanın suç olmadığını ancak bazı kullanıcıların bunu suiistimal ederek kişileri rahatsız etmesi durumunda hukuki olarak işlem başlatılabileceğini ifade etti.

Yılmaz, mesajlaşmanın rahatsız edilme durumu olmadığı takdirde suç olmamasına karşın yapılan mesajlaşma veya ses kayıtlarının sosyal medyada paylaşılmasının haberleşme içeriğinin karşı tarafın rızası olmadığı durumlarda hukuka aykırı olduğunu ve ifşa edilme durumlarında yapılan suç duyurularında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasının alınabileceğini sözlerine ekledi.