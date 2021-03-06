İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...

Nuh'un gemisinin kaşifi yerini torunlarına bırakıyor

Nuh’un gemisinin kaşifi olan Hasan Dede, Ağrı’da gemiye dair olduğu bilinen kalıntıların gün yüzüne çıkarılmasında büyük bir role sahip. Hasan Dede, yıllardır sürdürdüğü mesaisine son vererek görevini torunlarına bırakmaya hazırlanıyor.

06 Mart 2021 Cumartesi 04:03
Nuh'un gemisinin kaşifi yerini torunlarına bırakıyor
Takip Et:

Nuh’un gemisinin silüetini ilk defa Harita Yüzbaşı İlhan Durupınar, 11 Eylül 1959 tarihinde Harita Genel Müdürlüğü’nde Doğubayazıt haritasının üstünde çalışma yaparken keşfetti. Doğubayazıt ilçe merkezine 25 km uzak olan bölgede, havadan yapılmış olan keşif sonrası bölgeye gelen inceleme heyetine öncelik yaptığını söyleyen ve bölgede “Nuh’un gemisinin kaşifi” olarak bilinen Hasan Özer, “Dünyanın en önemli fotogrametri ve yer bilimcisi Ohio Üniversitesi’nden Prof. Dr. Arthur Brandenberger’le Washington Arkeolojik Araştırmalar Enstitüsü’nden Dr. George Vandeman, İşveç’te bir gazeteci ile Avrupalı üç iş insanı, Nuh’un gemisini inceleyebilmek adına Doğubayazıt’a geldi. Heyet ile heyete başkanlık yapan Durupınar, yaptıkları inceleme esnasında köylülerin ekip biçtikleri bir tarla iken 1945 senesinde bir toprak kaymasının sonucunda bu şeklin ortaya çıktığını benden öğrendi.” ifadelerine yer verdi.

Hasan Özer’in Nuh’un gemisinin silüetini incelemek için gelen heyetler ile çekilmiş yüzlerce fotoğraf albümü bulunuyor. Hasan Özer, Harita Yüzbaşı Durupınar’ın çektiği fotoğrafa yansıyan silüetin toprak kaymasından dolayı olduğunu fakat ne olduğunu bilemediklerini söyledi. Fotoğraf karesinden yola çıkıp araştırma heyetine silüetin yer aldığı yere gösterdiğini söyleyen Özer, “ABD’den gelmiş olan yabancı ekip, on sekiz gün boyunca köyde inceleme yaptılar. İncelemenin sonucu olarak yer altından bir tahta parçası çıkardılar. Ben parçanın götürülmesine yasak deyip izin vermedi. Sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan izin almaları gerektiğini belirttim. Ekip günler sonrasında resmi izinlerini alıp köye geri geldi, tahta parçasını alıp Kalifoniya Üniversitesi’ne inceleme yapmak adına götürdüler. İnceleme sonrasında tahta parçasının on bin yıl öncesine ait olduğunu tespit ettikleri bilgisi geldi. O günden bu yana geminin silüetini koruyup, bölgeye gelen yerli ile yabancı turistlere rehberlik yapıyorum” ifadelerine yer verdi.

“Bugüne dek ücret almadım”

Yetkili kişilerin bölgeye ilgilerini artırmaları gerektiğini vurgulayan Hasan Dede, “Bölgeye ilk defa gelen ekip olsun, ziyaretçiler olsun, herkes bütün bilgileri benden alıyor. Otuz sene boyunca emek verdiğim Nuh’un gemisi ile sağlık sorunlarım nedeni ile eskiden olduğu gibi ilgilenemiyorum. Ben de oğlum ile torunlarıma anlatıp gemiye korumaları ve gelecek ziyaretçilere anlatmaları adına bilgi veriyorum. Bugüne dek herhangi bir ücret almadan bu işi gönüllü olarak gerçekleştirdim. Ben normalde köyde besicilik ile uğraşıyorum” şeklinde konuşmasını sürdürdü.

Hasan Dede’nin oğlu Yavuz Özer de, “Babam Hasan Özer ziyarete gelenlere gemiyi anlattığı zaman, ben de onun yanında gidip gelerek öğrendim, en az babam kadar bilgi sahibi oldum. Babam Hasan Özer’in ardından, Nuh’un gemisini ziyarete gelenlere anlatmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu işi ben de aynı babam gibi herhangi bir ücret talep etmeden gönüllü olarak yerine getireceğim. Köyümüz buraya yakın olduğundan dolayı buranın güvenliğini de yine bizler sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.



Son Güncelleme: 06.03.2021 04:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
NuhunGemisiKaşifi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A101 11 Mart – 18 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: A101'de bu hafta neler var?
A101 11 Mart – 18 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: A101'de bu hafta neler var?
Yasaklı rütbe nedir? Yasaklı rütbe ilk ne zaman ortaya çıktı?
Yasaklı rütbe nedir? Yasaklı rütbe ilk ne zaman ortaya çıktı?
İdari para cezaları nelerdir? İdari para cezasına itiraz nasıl yapılır?
İdari para cezaları nelerdir? İdari para cezasına itiraz nasıl yapılır?
Askerlikte bakaya kalmak ne demektir? Bakaya kalmanın cezaları nelerdir 2021?
Askerlikte bakaya kalmak ne demektir? Bakaya kalmanın cezaları nelerdir 2021?
Vergi indirimi ile malulen erken emeklilik şartları nelerdir?
Vergi indirimi ile malulen erken emeklilik şartları nelerdir?
Takma kirpik nasıl çıkarılır ve nasıl temizlenir?
Takma kirpik nasıl çıkarılır ve nasıl temizlenir?

Popüler Haberler

Romanya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
Asgari ücret vergi kesintisi ne kadar? 2021
Memur maaş zam oranları ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli yeni yıl maaş zammını ne zaman alacak?
Özel hastane kırmızı alan ücreti nedir? 2021
ATV Kim Milyoner Olmak İster yarışması başvuru adresi ve başvuru şartları
Prefabrik ev için geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır? Mart 2021
Altın ne kadar oldu? 6 Mart 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 6 Mart 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 6 Mart 2021 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Tozkoparan Duygu kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Bim'de indirimde ne var 6 Mart 2021 Cumartesi bim indirimleri bu hafta
Tozkoparan Mete diziden ayrıldı! Tozkoparan İskender'de Özgür Ege Nalcı yer almayacak
Çanakkale'de sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Çanakkale hangi risk grubunda?
Kuruluş Osman Abdurrahman Gazi kimdir? Tarihte Abdurrahman Gazi ne zaman, nasıl öldü?
Savaşçı dizisi hangi gün yayınlanıyor? Savaşçı dizisi yayın günü, saati ve kanalı
Xbox Live Gold'a zam gelmeyecek
SGK’dan teminat iadesi alma şartları nelerdir? 2021 Teminat iade yazısı nasıl yazılır?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 6 Mart 2021 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Arka Sokaklar Avukat Başak kimdir? Perihan Ünlücan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut hakkında bilgiler
2021 Mart Evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı? 6 Mart 2021 Cumartesi Evde bakım maaşı yatan iller listesi
Kadınlar için muhteşem düz saç kesim modelleri 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.