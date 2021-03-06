Nuh'un gemisinin kaşifi yerini torunlarına bırakıyor

Nuh’un gemisinin silüetini ilk defa Harita Yüzbaşı İlhan Durupınar, 11 Eylül 1959 tarihinde Harita Genel Müdürlüğü’nde Doğubayazıt haritasının üstünde çalışma yaparken keşfetti. Doğubayazıt ilçe merkezine 25 km uzak olan bölgede, havadan yapılmış olan keşif sonrası bölgeye gelen inceleme heyetine öncelik yaptığını söyleyen ve bölgede “Nuh’un gemisinin kaşifi” olarak bilinen Hasan Özer, “Dünyanın en önemli fotogrametri ve yer bilimcisi Ohio Üniversitesi’nden Prof. Dr. Arthur Brandenberger’le Washington Arkeolojik Araştırmalar Enstitüsü’nden Dr. George Vandeman, İşveç’te bir gazeteci ile Avrupalı üç iş insanı, Nuh’un gemisini inceleyebilmek adına Doğubayazıt’a geldi. Heyet ile heyete başkanlık yapan Durupınar, yaptıkları inceleme esnasında köylülerin ekip biçtikleri bir tarla iken 1945 senesinde bir toprak kaymasının sonucunda bu şeklin ortaya çıktığını benden öğrendi.” ifadelerine yer verdi.

“Bugüne dek ücret almadım”

Hasan Özer’in Nuh’un gemisinin silüetini incelemek için gelen heyetler ile çekilmiş yüzlerce fotoğraf albümü bulunuyor. Hasan Özer, Harita Yüzbaşı Durupınar’ın çektiği fotoğrafa yansıyan silüetin toprak kaymasından dolayı olduğunu fakat ne olduğunu bilemediklerini söyledi. Fotoğraf karesinden yola çıkıp araştırma heyetine silüetin yer aldığı yere gösterdiğini söyleyen Özer, “ABD’den gelmiş olan yabancı ekip, on sekiz gün boyunca köyde inceleme yaptılar. İncelemenin sonucu olarak yer altından bir tahta parçası çıkardılar. Ben parçanın götürülmesine yasak deyip izin vermedi. Sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan izin almaları gerektiğini belirttim. Ekip günler sonrasında resmi izinlerini alıp köye geri geldi, tahta parçasını alıp Kalifoniya Üniversitesi’ne inceleme yapmak adına götürdüler. İnceleme sonrasında tahta parçasının on bin yıl öncesine ait olduğunu tespit ettikleri bilgisi geldi. O günden bu yana geminin silüetini koruyup, bölgeye gelen yerli ile yabancı turistlere rehberlik yapıyorum” ifadelerine yer verdi.

Yetkili kişilerin bölgeye ilgilerini artırmaları gerektiğini vurgulayan Hasan Dede, “Bölgeye ilk defa gelen ekip olsun, ziyaretçiler olsun, herkes bütün bilgileri benden alıyor. Otuz sene boyunca emek verdiğim Nuh’un gemisi ile sağlık sorunlarım nedeni ile eskiden olduğu gibi ilgilenemiyorum. Ben de oğlum ile torunlarıma anlatıp gemiye korumaları ve gelecek ziyaretçilere anlatmaları adına bilgi veriyorum. Bugüne dek herhangi bir ücret almadan bu işi gönüllü olarak gerçekleştirdim. Ben normalde köyde besicilik ile uğraşıyorum” şeklinde konuşmasını sürdürdü.

Hasan Dede’nin oğlu Yavuz Özer de, “Babam Hasan Özer ziyarete gelenlere gemiyi anlattığı zaman, ben de onun yanında gidip gelerek öğrendim, en az babam kadar bilgi sahibi oldum. Babam Hasan Özer’in ardından, Nuh’un gemisini ziyarete gelenlere anlatmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu işi ben de aynı babam gibi herhangi bir ücret talep etmeden gönüllü olarak yerine getireceğim. Köyümüz buraya yakın olduğundan dolayı buranın güvenliğini de yine bizler sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.