Nüfus cüzdanı yenileme ve çipli kimlik kartı başvuruları nasıl yapılır?

Türk vatandaşı olduğumuzu, Türkiye Cumhuriyeti haklarından faydalanabileceğimizi gösteren nüfus cüzdanının yıpranma, kayıp, çalınma vb. durumlarda mutlaka yenilenmesi gerekmektedir.

Yenileme sürecinden sonra kişi; On yıl geçerli olan yeni kimlik kartını alabilir.

2017 yılında kimlik kartında yapılan değişiklikler doğrultusunda kimliklerini yenilemek isteyen kişilere yeni nüfus cüzdanı yerine T.C. kimlik kartı verilmektedir.

Bu yazımızda evlilik, kayıp vb. Kimlik kartlarını farklı nedenlerle kaybedenlerin yenileme işlemlerini nasıl takip etmeleri gerektiğinden bahsedeceğiz.

Kimlik yenileme süreci hakkında bilmeniz gereken ayrıntılar:

Kimlik yenileme başvurusu nasıl yapılır?

Eski kimlik kartınızı güncellemek ve yeni bir çipli kimlik kartı ile değiştirmek istediğinizde, seçtiğiniz il veya ilçenin nüfus müdürlüğüne veya istediğiniz nüfus müdürlüğüne gitmelisiniz.

Başvuru için randevu almak ve zamandan tasarruf etmek istediğinizde, bunu çevrimiçi olarak yapabilirsiniz.

Yenilemeyi almak için https://randevu.nvi.gov.tr/ linkine tıklamalısınız.

Ardından, sayfanın üst kısmındaki T.C. Kimlik kartı seçeneğini seçmelisiniz.

Sisteme giriş yaptığınızda, sistem sizi randevu aldığınız zaman içerisinde gitmeniz gerektiği konusunda uyaracaktır.

Aksi takdirde maalesef zamanında randevuya gitmediğiniz takdirde web sitesinden iki ay boyunca randevu alamayacaksınız.

Bu nedenle kimliğinizi yenileyemeyeceğinizi düşünüyorsanız; randevuyu en az 2 gün önceden iptal etmelisiniz.

Bu nedenle daha sonra sistem üzerinden tekrar randevu alabilirsiniz.

Siteden randevu almak için sisteme e-devlet şifresi ve T.C. Kimlik numarası ile giriş yapmanız gerekmektedir.

Hala bir e-devlet şifreniz yoksa, şifreyi PTT şubelerinden birinden alabilirsiniz.

Dilerseniz ALO 199 yardım hattını arayarak durumunuzu güncellemek için kolayca randevu alabilirsiniz.

Nüfus cüzdanı yenileme için gerekli belgeler

Randevunuzdan sonra randevunuza gittiğinizde kesinlikle yenileme işlemi için gerekli olan belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde almayı unutmayınız.

Kimlik kartını yenilemek için gerekli belgeler aşağıdaki şekilde değiştirilebilir:

Eski nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı (pasaport, uluslararası aile cüzdanı, ehliyet, kimlik kartı vb.)

Son 6 ayda çektiğiniz biyometrik fotoğrafınız olmalı (fotoğrafınız biyometrik fotoğraf olmalıdır)

Eski kimliğinizi değiştirmek için ayrıca makbuzunuzu yetkili bankalardan birine yatırmanız gerekir.

Nüfus cüzdanı yenileme ücreti (2021)

Nüfus cüzdanını yeni çipli kimlikle değiştirmek isterseniz 25 TL ücret ödemeniz gerekmektedir.

Ancak kişinin yeni çipli kimliğini kaybetmesi veya başka sebeplerle değiştirmek istemesi durumunda ödenecek tutar 50 TL'dir.

Nüfus cüzdanı yenileme ücreti nereye yatırılır?

Anlaşmalı bankalardan herhangi birine yeni çipli kimlik ücreti yatırabilirsiniz.

Başvuru sırasında makbuzunuzu yanınızda getirmenize gerek olduğunu unutmayın.

Anlaşmalı bankaları şu şekilde özetleyebiliriz:

Akbank

Albaraka Türk

Altenatif Bankası

Aktif Yatırım Bankası

Finansbank

Denizbank

IngBank

HsbcBank

OdeaBank

Kuveyt Türk Yatırım Bankası

Şekerbank

Türk Ekonomi Bankası

Ziraat Bankası

Finans Katılım Bankası

Halkbank

Garanti Bankası

İş Bankası

Vakıf Katılım Bankası

Yapı ve Kredi Bankası

PTT Şubeleri

Yeni kimlik teslim süresi

Yeni kimlik başvurusu yaptıktan sonra kimliğiniz ortalama 10 gün içerisinde adresinize teslim edilecektir.

PTT ile başvuruda kişinin belirttiği adrese yeni kimlikler teslim edilir.

Ankara'da yeni çipli kimlikleri özel bir şekilde hazırlandığından bu süre değişebilir.

Bu süre zarfında, nüfus müdürlüğünden geçici bir kimlik kartı isteyebilir ve kimliğinizi alana kadar geçici bir kimlik kartı kullanabilirsiniz.

15 yaş altı çocukların yeni kimlik başvurusunu kimler yapabilir?

15 yaşın altındaki çocukların kimlik yenileme işlemleri ebeveynleri tarafından yapılmalıdır.

Ancak anne veya babanın çocuklarını randevuya götürmesi gerekmez.

15 yaşın üzerindeki gençler kendi başvurularını yapmalıdır.

Kimlik başvurusu sırasında 15 yaşın altındaki çocukların biyometrik fotoğraflarının çekilmesine gerek yoktur, ancak isteğe bağlı biyometrik fotoğraflar çekilebilir ve yeni çipli kimliklerine yerleştirilebilir.

Bu durumda anne ve babanın istek üzerine çocuklarını yanlarında götürmeleri beklenir.

Kimlik yenileme son başvuru tarihi

Yeni bir çipli kimlik almak isteyen kişilerin 2023'e, yani 31 Aralık 2022'ye kadar başvurması gerekir.

Yeni çipli kimlikler kaç yıl geçerli?

Yeni çipli kimliklerinin, yani T.C. kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıldır.

Yeni kimlikler; Oldukça dayanıklı bir malzemeden yapıldıkları için üzerlerindeki yazıları kırılma, aşınma, yazılar silinmeden uzun yıllar boyunca kullanılabilir.

Ayrıca eski kimlik kartınızı güvenliği her geçen gün artan yeni çipli kimlik ile değiştirebilir, kendinizi her türlü dolandırıcılık girişiminden koruyabilirsiniz.