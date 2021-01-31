İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Nüfus cüzdanı yenileme ve çipli kimlik kartı başvuruları nasıl yapılır?

Nüfus cüzdanını yeni çipli kimlik kartıyla değiştirmek için ne yapmalı? Başvuru sırasında istenilen belgeler nelerdir? Kimlik yenileme ve çipli kimlik kartı ücretleri ne kadar? Randevu almak için ne yapılmalı? gibi sorular vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı.

31 Ocak 2021 Pazar 02:04
Nüfus cüzdanı yenileme ve çipli kimlik kartı başvuruları nasıl yapılır?
Takip Et:

Türk vatandaşı olduğumuzu, Türkiye Cumhuriyeti haklarından faydalanabileceğimizi gösteren nüfus cüzdanının yıpranma, kayıp, çalınma vb. durumlarda mutlaka yenilenmesi gerekmektedir.

Yenileme sürecinden sonra kişi; On yıl geçerli olan yeni kimlik kartını alabilir.

2017 yılında kimlik kartında yapılan değişiklikler doğrultusunda kimliklerini yenilemek isteyen kişilere yeni nüfus cüzdanı yerine T.C. kimlik kartı verilmektedir.

Bu yazımızda evlilik, kayıp vb. Kimlik kartlarını farklı nedenlerle kaybedenlerin yenileme işlemlerini nasıl takip etmeleri gerektiğinden bahsedeceğiz.

Kimlik yenileme süreci hakkında bilmeniz gereken ayrıntılar:

Kimlik yenileme başvurusu nasıl yapılır?

Eski kimlik kartınızı güncellemek ve yeni bir çipli kimlik kartı ile değiştirmek istediğinizde, seçtiğiniz il veya ilçenin nüfus müdürlüğüne veya istediğiniz nüfus müdürlüğüne gitmelisiniz.

Başvuru için randevu almak ve zamandan tasarruf etmek istediğinizde, bunu çevrimiçi olarak yapabilirsiniz.

Yenilemeyi almak için https://randevu.nvi.gov.tr/ linkine tıklamalısınız.

Ardından, sayfanın üst kısmındaki T.C. Kimlik kartı seçeneğini seçmelisiniz.

Sisteme giriş yaptığınızda, sistem sizi randevu aldığınız zaman içerisinde gitmeniz gerektiği konusunda uyaracaktır.

Aksi takdirde maalesef zamanında randevuya gitmediğiniz takdirde web sitesinden iki ay boyunca randevu alamayacaksınız.

Bu nedenle kimliğinizi yenileyemeyeceğinizi düşünüyorsanız; randevuyu en az 2 gün önceden iptal etmelisiniz.

Bu nedenle daha sonra sistem üzerinden tekrar randevu alabilirsiniz.

Siteden randevu almak için sisteme e-devlet şifresi ve T.C. Kimlik numarası ile giriş yapmanız gerekmektedir.

Hala bir e-devlet şifreniz yoksa, şifreyi PTT şubelerinden birinden alabilirsiniz.

Dilerseniz ALO 199 yardım hattını arayarak durumunuzu güncellemek için kolayca randevu alabilirsiniz.

Nüfus cüzdanı yenileme için gerekli belgeler

Randevunuzdan sonra randevunuza gittiğinizde kesinlikle yenileme işlemi için gerekli olan belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde almayı unutmayınız.

Kimlik kartını yenilemek için gerekli belgeler aşağıdaki şekilde değiştirilebilir:

Eski nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı (pasaport, uluslararası aile cüzdanı, ehliyet, kimlik kartı vb.)

Son 6 ayda çektiğiniz biyometrik fotoğrafınız olmalı (fotoğrafınız biyometrik fotoğraf olmalıdır)

Eski kimliğinizi değiştirmek için ayrıca makbuzunuzu yetkili bankalardan birine yatırmanız gerekir.

Nüfus cüzdanı yenileme ücreti (2021)

Nüfus cüzdanını yeni çipli kimlikle değiştirmek isterseniz 25 TL ücret ödemeniz gerekmektedir.

Ancak kişinin yeni çipli kimliğini kaybetmesi veya başka sebeplerle değiştirmek istemesi durumunda ödenecek tutar 50 TL'dir.

Nüfus cüzdanı yenileme ücreti nereye yatırılır?

Anlaşmalı bankalardan herhangi birine yeni çipli kimlik ücreti yatırabilirsiniz.

Başvuru sırasında makbuzunuzu yanınızda getirmenize gerek olduğunu unutmayın.

Anlaşmalı bankaları şu şekilde özetleyebiliriz:

  • Akbank
  • Albaraka Türk
  • Altenatif Bankası
  • Aktif Yatırım Bankası
  • Finansbank
  • Denizbank
  • IngBank
  • HsbcBank
  • OdeaBank
  • Kuveyt Türk Yatırım Bankası
  • Şekerbank
  • Türk Ekonomi Bankası
  • Ziraat Bankası
  • Finans Katılım Bankası
  • Halkbank
  • Garanti Bankası
  • İş Bankası
  • Vakıf Katılım Bankası
  • Yapı ve Kredi Bankası
  • PTT Şubeleri

Yeni kimlik teslim süresi

Yeni kimlik başvurusu yaptıktan sonra kimliğiniz ortalama 10 gün içerisinde adresinize teslim edilecektir.

PTT ile başvuruda kişinin belirttiği adrese yeni kimlikler teslim edilir.

Ankara'da yeni çipli kimlikleri özel bir şekilde hazırlandığından bu süre değişebilir.

Bu süre zarfında, nüfus müdürlüğünden geçici bir kimlik kartı isteyebilir ve kimliğinizi alana kadar geçici bir kimlik kartı kullanabilirsiniz.

15 yaş altı çocukların yeni kimlik başvurusunu kimler yapabilir?

15 yaşın altındaki çocukların kimlik yenileme işlemleri ebeveynleri tarafından yapılmalıdır.

Ancak anne veya babanın çocuklarını randevuya götürmesi gerekmez.

15 yaşın üzerindeki gençler kendi başvurularını yapmalıdır.

Kimlik başvurusu sırasında 15 yaşın altındaki çocukların biyometrik fotoğraflarının çekilmesine gerek yoktur, ancak isteğe bağlı biyometrik fotoğraflar çekilebilir ve yeni çipli kimliklerine yerleştirilebilir.

Bu durumda anne ve babanın istek üzerine çocuklarını yanlarında götürmeleri beklenir.

Kimlik yenileme son başvuru tarihi

Yeni bir çipli kimlik almak isteyen kişilerin 2023'e, yani 31 Aralık 2022'ye kadar başvurması gerekir.

Yeni çipli kimlikler kaç yıl geçerli?

Yeni çipli kimliklerinin, yani T.C. kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıldır.

Yeni kimlikler; Oldukça dayanıklı bir malzemeden yapıldıkları için üzerlerindeki yazıları kırılma, aşınma, yazılar silinmeden uzun yıllar boyunca kullanılabilir.

Ayrıca eski kimlik kartınızı güvenliği her geçen gün artan yeni çipli kimlik ile değiştirebilir, kendinizi her türlü dolandırıcılık girişiminden koruyabilirsiniz.



Son Güncelleme: 31.01.2021 02:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çipliKimlikNüfusCüzdanıYenilemeIşlemleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manisa'da kan donduran olay! 4 genç vurularak öldürüldü
Manisa'da kan donduran olay! 4 genç vurularak öldürüldü
Kırıkale'de trafik kazası! Lüks otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kırıkale'de trafik kazası! Lüks otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Bolu TEM otoyolunda TIR'ın devrilmesiyle TEM İstanbul yönü trafiğe kapandı
Bolu TEM otoyolunda TIR'ın devrilmesiyle TEM İstanbul yönü trafiğe kapandı
Kayseri'de hareketli saatler! Tüfekle ateş açan genci özel harekât polisleri etkisiz hale getirdi
Kayseri'de hareketli saatler! Tüfekle ateş açan genci özel harekât polisleri etkisiz hale getirdi
Polisin dur ihtarına uymayan şüpheli vurularak durduruldu
Polisin dur ihtarına uymayan şüpheli vurularak durduruldu
Hande Erçel dişi hayali yüzünden kendi dişlerini kaybetti!
Hande Erçel dişi hayali yüzünden kendi dişlerini kaybetti!

Popüler Haberler

Evde bakım maaşı yatan iller 31 Ocak 2021 Pazar - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Hepsi Benim Fox TV başvuru nasıl yapılır? Hepsi Benim yarışması başvuru formu ve whatsapp iletişim numarası
Kadir Şeker davasında son durum ne? Kadir Şeker cezası bozuldu mu, beraat edecek mi?
Beşiktaş Trabzonspor maç özeti ve maç sonucu kaç kaç bitti, golleri kim attı? Bjk Trabzon 1-2 maç golleri izle
Hercai Miran ölecek mi, ölüyor mu? Akın Akınözü diziden ayrılıyor mu?
ORC, MAK ve METROPOL Son seçim anketi araştırmalarına göre partilerin oy dağılımları
PttAVM nedir? ePttAVM nasıl çalışıyor? ePttAVM alışveriş nasıl yapılır?
Kefaret reyting sonuçları nasıl? Fox TV yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
GTA 5 Türkçe yama nasıl yüklenir?
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 31 Ocak 2021 Pazar canlı maç yayın saatleri
Alev Alev Hazar Ergüçlü öldü mü, diziden ayrılacak mı? Çiçek yangından kurtuldu mu?
2020 Ramazan ayı ilk oruç ne zaman başlıyor?
ÖSYM 2020 YKS sınavı öne mi çekildi?
Aktifbank İşbirliğiyle PTT 60 Ay Vadeli Uygun Faizli İhtiyaç Kredisi Kampanyası!
Gelinim Mutfakta yarışması başvuru ve katılım formu adresi
Telomer nedir, tedavisi nasıl yapılır?
Survivor 2021 18. bölüm fragmanı 1 Şubat 2021 Pazartesi
Arıza Fuat Ersoylu vuruldu, öldü mü, diziden ayrıldı mı? Levent Can Arıza dizisinden ayrılıyor mu?
Arıza dizisine katılan yeni isimler belli oldu
Kefaret dizisi yeni sezonda devam edecek mi, 2. sezon olacak mı?
Doğruluk mu, cesaretmi oyunu için efsane sorular listesi 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.