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Noterler tam kapanmada açık olacak mı? Hafta sonu Nöbetçi noterler açık mı?

29 Nisan-17 Mayısıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanma süresi boyunca noterlerin açık olup olmayacağı birçok kişinin merak konusu oldu. Merak edilen 'Noterler tam kapanmada açık olacak mı?', 'hafta sonu nöbetçi noterler açık mı?' sorularının yanıtlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

30 Nisan 2021 Cuma 20:46
Noterler tam kapanmada açık olacak mı? Hafta sonu Nöbetçi noterler açık mı?
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18 gün sürecek olan tam kapanma döneminde noterlerin açık olup olmayacağı vatandaşların merak konusu oldu. Konu ile ilgili olarak Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin tam kapanma boyunca noterler hakkında detayları anlattı.

Noterler tam kapanmada açık olacak mı?

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, covid-19 tedbirleri doğrultusunda uygulanacak tam kapanma boyunca, belli bir sayıda noterin açık olacağını belirtti.

Cin, Anadolu Ajansı’na açıklamada bulunurken, İçişleri Bakanlığı tarafından "tam kapanma" süreci ile ilgili yayınlanan genelgede noterliklerin de çalışacak kurumlar arasında olduğunun altını çizdi. Cin, küçük ilçelerde bir noter, büyük yerlerde ise daha fazla noterin hizmete devam edeceğini belirtti.




Son Güncelleme: 30.04.2021 20:46
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