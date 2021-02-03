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Noterler kaçta açılıyor, kaça kadar açık? 2021 noter çalışma saatleri

2021 yılı pandemi koşulları nedeniyle noterlerin kaçta açılıp kapandığını hakkındaki bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz

03 Şubat 2021 Çarşamba 01:54
Noterler kaçta açılıyor, kaça kadar açık? 2021 noter çalışma saatleri
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Milyonlarca insanın günlük işlem yaptığı noterler koronavirüs tedbirleri sebebiyle çalışma saatlerinde değişiklik yapılabiliyor.Noterlerde tıpkı devlet dairesi şeklinde çalışmaktadır.

2021 yılı noter çalışma saatleri?

Noterler günlük çalışma saatlerinin dışına kesinlikle çıkamaz ve iş kabul etmezler.Hafta içi her gün sabah 09.00’da mesaiye başlar öğlen yoğunluğa göre 12 ile 13 arası öğle tatiline çıkarlar.Öğle sonrası 13.00 tekrar işe başlar.17.00’de ise tüm noterler aynı anda kapanır.

Noterlerin genel ve özel yaptıkları işlemler?

Noterler yapmış oldukları işlemleri kanun ve yönetmeliklerin gösterdiği şekil ve hususda yapmak mecburiyetindeler.Görevleri genel iş ve özel iş olarak 2’ye ayrılır.

Genel yaptıkları işler

-Evlilik sözleşmesi

-Ev,Arsa Satış Sözleşmesi

-Miras Sözleşmesi

-Kira Sözleşmesi

-Vasiyetname

-Vakıf Senedi

-Çevirme

-Vekaletname

-İmza sirküleri

-Tescil

Özel yaptıkları işler

-Tebligat

-Emanet kabul etme

-Tespit işlemleri

-Ölüme bağlı işler



Son Güncelleme: 03.02.2021 01:54
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Anahtar Kelimeler:
NoterÇalışma Saatleri
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