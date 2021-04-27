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Noterler açık mı? Tam kapanmada noterler alış satış işlemleri yapılıyor mu?

Türkiye salgınla mücadelede tam kapanma seçeneği masaya getirdi ve 17 günlük tam kapanmaya girdi. Tam kapanma bazı işletmeler açık olmasına rağmen bazıları da kapanma süresinde kapalı olacak. Açık olup olmayacağı konusunda en çok merak edilen kurumların başında ise noterler geliyor. Noterler tam kapanmada açık olacak mı? Noterler tam kapanmada çalışacak mı? İşte detaylar.

27 Nisan 2021 Salı 18:38
Noterler açık mı? Tam kapanmada noterler alış satış işlemleri yapılıyor mu?
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Cumhurbaşkanlığı kabinesinin toplanmasının ardından kabinede salgınla mücadele ileilgili sunum yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tam kapanma seçeneğini uygulanmasını istedi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu durum kabul edildi. Türkiye bayram sonuna kadar yani tam tamına 17 gün tam kapanacak ve salgınla mücadelede önemli bir eşği atlamış olacak.

Bu tam kapanma sürecinde tedarik ve zincir marketler açık olurken fabrikalarda üretimine devam edecek. Berberler terziler dahil çok sayıda esnaf bu süre içinde işletme faaliyetinde bulanamayacak. Adalet saraylarında işler bayram sonuna kalacak. En çok merak edilen ise noterlerin bu sürede açık olup olmayacağı konusu. İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınladıktan sonra anlaşıldı ki noterler ve burada çalışanlar bu tam kapanmadan muaf olacaklar.

Tam kapanma döenimde fırınlar açık olacak. Kargolar faaliyetlerine devam edecek. Havuzlar ve spor salonları kapalı kalacak. Şehirler arası seyahatler izne tabi olurken otel rezervasyonu bu duruma istisna teşkil etmeyecek. Marketler ve fırınlar sabah saat onda açılacak ve akşam saat beşte kapanacaklar.

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Son Güncelleme: 27.04.2021 18:38
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Anahtar Kelimeler:
Tama KapanmaNoter
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