Noter vekâlet ücretleri ne kadar?

Noter vekâlet ücretleri 2021 senesinde yapılan güncellemeler ardından her vekâletin türüne göre değişiklik göstermektedir. Vekâlet vatandaşların kendi işleriyle ilgilenmek için zaman bulamayan kişiler işlerini gerçekleştirilebilmek için bir başka kişiye yetki verip işlerin yapılmasını sağlamaktır. Vekâlet verme yetkisi resmi kanallar aracılığıyla verilmesi gerektiğinden vekâlet verilen kişiler veren kişi yerine alış ve satış işlemlerini gerçekleştirme yetkisine sahip olup kişinin adına her türlü resmi işlemleri kendi adına yapma yetkisine kullanıp bütün işlemleri gerçekleştirebilir.

Vekil olarak işlemleri gerçekleştirecek kişinin bu işlemler için noter masraflarını karşılamak durumunda. Verilen vekâletler pek çok farklı amaçlarla yapılabilmekte. Bu işler iş yeri açma, araç satışı, arsa ve ev satışı, muhasebe işlemleri gibi konularda noter aracılığıyla vekâlet verip yapılacak işlemler arasındadır. Fakat verilen her vekâlet türü için vekâlet ücreti ödenmesi gerekmekte. Yapılan işlemlerin resmiliği kadar noterden vekâlet verme ücretinin konusuda taraflar arasında önem taşımaktadır.

Vekâlet çeşitleri neler?

Vekâletname kişilerin farklı bir kişiye belli durumlar hakkında resmi işlemleri gerçekleştirmek için noter aracılığıyla verilen bir yetkidir. Belge şeklinde verilen bu yetkiler boşanma davası, araç alım ve satımı, intikal işlemleri gibi konularda verilmekte. Bu işlemler yapmak için kişilerin 18 yaşından büyük olması ve herhangi bir akli kısıtlaması olmaması gerekmektedir. Vekâlet çeşitleri ise şöyle:

•Genel vekâletname

•Boşanma davası vekâletnamesi

•Satış vaadi için verilen vekâletnameler

•Hisse devri için verilen vekâletname

•Tapu işlemleri vekâletnamesi

•Tanıma ve tefsize ilişkin olarak verilen vekâletnameler

•Şirketler tarafından verilen vekâletnameler

•Veraset ve intikal için verilen vekâletname

•Gayrimenkul alım ve satım vekâletnamesi

•Tapu işlemleri vekâletnamesi

Vekâletnamelerin düzenleneceği yer noterlerdir. Noterlerde vekâlet verilip işlem yapılabilmek için vekil olan kişinin ve vekâletini veren kişinin T.C. kimlik numaraları bu işlem esnasında vermeleri gerekmektedir. Vekâlet ile gerçekleşecek olan işlemler için vekâletin niçin verildiği kişilere sorularak ve kişilerin vekâlet verme amacına yönelik olarak belgeler düzenlenmekte. Yapılan düzenlemelerin ardından belge vekâleti veren kişiler tarafından imzalanmakta. Böylece vekâlet yöntemiyle işlemler gerçekleşir.

İmzalanan belgenin bir kopyası da kayıt için noterde kalırken diğeri vekâleti veren kişiye teslim edilmekte. Kişiler daha sonra bütün belgeleri gerekli kişilere verip bu kişilerin işlemleri gerçekleştirebilir

Noter vekâlet ücretleri ne kadar?

Noter avukata vekâletname verme ücretleri 192TL’dir. Bu ücret kural olarak müvekkiller tarafından karşılanmakta.

Noter vekâlet verme ücretleri araç satış, tapu avukata vekâlet verme, muhasebeciye, diploma için vekâlet verme ücretleri olarak değişiklik göstermekte. Düzenli olarak enflasyon tutarına göre güncellenen ve zam uygulanan noter vekâlet ücretleri, vekâleti verilen işlemlere göre değişmekte. Muhasebeye, avukata ve araç satışına verilen vekâletin ücretleri ayrı ayrı düzenlenmiş. 2021 senesinde ihtiyacınıza en uygun şekilde tüm vekâlet çeşitlerinin ücretleri inceleyip öğrenebilir.

Vekâlet Tip Vekâlet Bedeli Genel vekâlet 550 TL – 2000 TL Avukata vekâlet verme 192 TL Muhasebeciye vekâlet verme 192 TL Araç alım satımı içi vekâlet verme 192 TL İhtaname 150 TL – 1000 TL

Araç satış noter vekâlet ücreti ne kadar?

Araç alım ve satım işlemleri noter huzurunda resmi olarak yapılan işlemlerdendir. Araçların el değiştirmesi sırasında hem alıcı hemde satıcının noterde alım satım işlemlerini gerçekleştirmek zorunlu. Ancak bazı sebeplerden ötürü araç alış satış işi için notere gitmeyen kişiler güvendikleri birine vekâletname verip resmi işlemleri tamamlanmak sağlayabilir.

2021 senesinin başında güncellenen noter vekâletname ücreti 192TL’dir. Fakat araç alım ve satım işlemlerin de tek ilgili masraflar kalemi vekâletname değil. Farklı noter masrafları da bu işlemlerde karşılamak gerekmekte.

Tapu noter vekâlet ücreti ne kadar?

Her sene çok sayıda ev satışı yapıldığı ve konut satışları artmaya başladığı emlak sektöründe de konut alım satım işlemleri noter huzurunda gerçekleştirilmek için işlemlerde yer alırken, ev, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri satın alınacak notere gitmeyen kişileri tanıdıkları kişilere vekâletname verip bu işlemleri tamamlamak sağlayabilir.

Tapu satışı gerçekleşebilmek için genel vekâletname verilmek önem arz etmektedir. Tapu noter vekâletname ücreti bu sene 240TL ile 650TL arasındadır. Tapu işlemleri noter vekâlet ücretleri, içeriğe göre değişmekte.

Avukata vekâlet verme noter ücreti ne kadar?

Avukatları sizin için resmi işlemlerde gibi işlem yapabilmek için hakkında sahip olmasını isterseniz bu kişilere vekâlet vermek gerekmekte. Avukata verilecek vekâlet noter ücreti 192TL’dir.

Vekâlet verilecek kişilerde her ne kadar mesleklerinde son derece profesyonel olsalarda noterden vekâlet verir iken vekâletname sınırlarını çok iyi bilmek gerekmekte. Verilen vekâletnamede niçin verildiği dair çok belirgin ve standart bir çerçeve çizmek çok önemlidir.

Muhasebeciye vekâlet verme ücreti ne kadar?

Noterden muhasebeciye verilen vekâlet ücretleri 2021 senesinde 192TL’dir. Avukatlara verilen vekâletnameler de olduğu gibi muhasebeci için de verilen vekâlette yetki sınırları ayrıntılı olarak belirlemek çok önem taşımaktadır.

Genel vekâletname verme ücreti ne kadar?

Noterlerde vekâletname işlemlerin de en yüksek tutarlar genel vekâletnameler için alınmakta. Bu tutarlar 550TL ile 1.900TL arasında değişmektedir. Bu vekâletnameler verilir iken kişilerin belli konuda bilgi sahibi olması gerekmektedir. Genel vekâletnameler eğer süresi belirtilmemişse süresiz olarak kabul edilmekte.

Bu vekâletnamelerin iptal edilebilmesi gereken durumlar olduğundaysa yine aynı noterden hizmet almak gerekmekte. İptal işlemi esnasında mutlaka azil name yada iptal belgesi alınmak gerekmekte. Noterlerden alınan bu iptal belgesi mutlaka vekâleti alan kişilere gönderilmeli. İptal esnasında da kişilerin vekâletname alırken ödedikleri ücretler gibi bir bedel ödenmesi gerekmekte.

Diploma için noter vekâlet ücreti ne kadar?

Farklı şehirlerde öğrenim gören öğrenciler diplomalarını almak için okudukları şehre gitmekte zorlanabiliyorlar. Fakat bu öğrencilerin diplomalarını okullarına bizzat başvuruda bulunarak almaları gerekmekte. Bu yüzden okuluna gidemeyen başka şehirde yaşayanlar diplomalarını almak için vekâlet alabiliyorlar.

Vekâlet alan öğrenci bu belgeyi okulun olduğu şehirdeki kişiye postayla gönderebilir ve oradan da vekâleti alan kişi diplomayı okuldan öğrenci adına alabiliyor. En kolay şekilde alınan vekâlet türleri arasında bulunur. Diploma almak için vekâlet ücreti 2021 senesinde 140TL ile 170TL arasında değişmekte.

Noterden vekâletname nasıl verilir?

Vatandaşlar avukatlarına yada bir başka kişiye noter huzurunda yetki verip işlemlerinin yapılmasını hızlandırabilir. Noter huzurunda verilen bu işlemlere vekâletname verme denmekte. Resmi bir işlem olduğundan dolayı bu işlemlerin yapılabilmesi için kişilerin kısıtlı olmaması ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekmekte. Bu işlemler için kişilerin kesinlikle notere kadar gitmesi ve belgeleri şahsen kendisinin imzalaması gerekmekte. Fakat belli gerekçeler sunulup notere gitmedende vekâlet alınabilmekte.

Bu gerekçelerin başında kişilerin ağır bir rahatsızlığının bulunması gelmekte. Kişiler engelli bir hastaysa yada yatalak durumdaysa noter personeli eve kadar hizmet verip gerekli imzaları bu kişilerden almakta. Kişiler eğer hastanede yatıyorsa yine aynı şekilde noter personelinin vekâleti verecek olan kişinin yanına gitmesi sağlanmalı.

Bir başka gerekçeyse kişilerin cezaevlerinde olmasıdır. Eğer cezaevinde tutuklu olan biriyse noter memuru cezaevine gidip gerekli kişilerden imza alır ve vekâlet verme işlemi tamamlar. Belirtilenlerin aksi halindeyse kişiler notere gitmeden vekâletname alamaz.

Vekâletname için hangi belgeler gerekir?

Vekâlet için istenen belgeler şunlardır;

•Vekâlet verecek olan kişinin nüfus cüzdanı

•Vekâleti alacak olan kişinin adı, soyadı ve kimlik numarası

•İki adet fotoğraf

•Tapu bilgileri (gayrimenkul satışlarında istenmekte)

•Ruhsat bilgileri (Araç satışlarında istenilen istenmekte.)

Bu belgeler eksiksiz bir şekilde tamamlayarak bulunduğunuz yerdeki noterden vekâletname işlemi yaptırabilirsiniz. Aynı zamanda interaktif olarak sunulan noter işlemleri ve bu işlemlerin uygulanmasına yönelik açılan www.turkiye.gov.tr intenet adresinden noter birliği sayfasına giriş yapılabilir.