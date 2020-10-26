Noter randevuları artık internet üzerinden alınacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yaptığı açıklamasında noterliklerde randevu işlemlerinin artık intenet adresi üzerinden alınacağını ifade etti. Bakan Gül ayrıca e-Noter uygulaması üzerinde de randevuların alınabileceğini aktardı.
Tapu İşlemleri İçin de Yetki Artacak
Bakan Gül, noterlik hizmetlerinin yetkisinin artırılmasına yönelik çalışmalara imza atıldığını ifade ederek yargının iş yükünün hafifletileceğini dile getirdi. Gül açıklamalarında, “Bazı çekişmesiz yargı işlerinin, henüz davanın açılmamış olduğu dönemle sınırlı olmak üzere delil tespitinin noterlikler tarafından yapılabilmesi, tapu işlemleri gibi bazı işlemlerin de güven duyulan noterlik hizmetleri tarafından yapılabilmesinin doğru ve faydalı olacağına inanıyoruz” dedi.