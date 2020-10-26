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Noter randevuları artık internet üzerinden alınacak

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül noterliklere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Gül açıklamalarında noterlerde gerçekleştirilecek olan işlemler için artık internetten randevu alınabileceğini bildirdi...

26 Ekim 2020 Pazartesi 22:05
Noter randevuları artık internet üzerinden alınacak
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yaptığı açıklamasında noterliklerde randevu işlemlerinin artık intenet adresi üzerinden alınacağını ifade etti. Bakan Gül ayrıca e-Noter uygulaması üzerinde de randevuların alınabileceğini aktardı.


Takvim Gazetesi’nde yer alan habere göre Hakimevi’nde düzenlenen "Noterliklerde Dijital Dönüşüm e-Noter Uygulamaları Tanıtım Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2019-2020 sürecinde toplamda 319 yeni noterlik kurulduğunu bildirdi. 2002 senesinde 1231 noterlik olduğunu, yüzde 83 artışla 2020 senesinde 2.250’ye çıkarıldığını söyledi. Geçen senenin Nisan ayından bu yana hafta sonu nöbetçi noter uygulamasına başlandığını anımsatan Bakan Gül bu uygulama sayesinde 810.448 işlem yapıldığını açıkladı.

Tapu İşlemleri İçin de Yetki Artacak

Bakan Gül, noterlik hizmetlerinin yetkisinin artırılmasına yönelik çalışmalara imza atıldığını ifade ederek yargının iş yükünün hafifletileceğini dile getirdi. Gül açıklamalarında, “Bazı çekişmesiz yargı işlerinin, henüz davanın açılmamış olduğu dönemle sınırlı olmak üzere delil tespitinin noterlikler tarafından yapılabilmesi, tapu işlemleri gibi bazı işlemlerin de güven duyulan noterlik hizmetleri tarafından yapılabilmesinin doğru ve faydalı olacağına inanıyoruz” dedi.



Son Güncelleme: 26.10.2020 22:05
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Anahtar Kelimeler:
Abdülhamit GülAdalet BakanlığıNoterlik
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