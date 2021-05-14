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Normalleşme takvimi Kabine Toplantısı ne zaman?

Ülkemizde uygulanan tam kapanma süreci 17 Mayıs'ta sona erecek. Tam kapanmanın ardından normalleşmenin nasıl olacağı merak konusu oldu. Normalleşme takviminin Kabine Toplantısı'nda açıklanması beklenmektedir. Normalleşme takviminin açıklanacağı Kabine Toplantısı ne zaman gerçekleşecek? İşte Kabine Toplantısı ile ilgili merak edilenler...

14 Mayıs 2021 Cuma 22:27
Normalleşme takvimi Kabine Toplantısı ne zaman?
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17 Mayıs'ta sona erecek olan tam kapanış sürecine yaklaşırken, kabine toplantısının ne zaman yapılacağı da merak ediliyor.  Kabine Toplantısı'nda yasaklarla ilgili açıklamaların yapılması beklenmektedir. Normalleşme ile ilgili ne zaman gerçekleşecek? 

Normalleşme açıklaması

Normalleşme  takvimin tam kapanmanın ardından Kabine Toplantısı'nda duyurulması beklenmektedir.

Son Kabine Toplantısı 26 Nisan'da yapıldı. Hepimizin bildiği gibi, Kabine 15 günde bir toplanıyor. Bu nedenle, bir sonraki Kabine Toplantısı'nın 10 Mayıs'ta yapılması planlanmaktaydı.

Ancak tam kapanış 17 Mayıs'ta sona ereceği için toplantının bir hafta ertelenmesi beklenmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,Pazartesi gününden itibaren kontrollü standart bir takvim uygulamaya başlayacaklarınıve niyetlerin  görece temkinli yaklaşımı Mayıs ayı sonuna kadar sürdürmek olduğunu açıkladı. Ayrıca Haziran ayında günlük hayatı rahatlatacak tedbirlerin gevşetilmesini planladıklarını söyledi.


Son Güncelleme: 14.05.2021 22:27
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Kabine ToplantısıNormalleşme TakvimiKabine Toplantısı Ne Zaman?
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