Normale dönüş yakın!

Küresel çapta etkili olan koronavirüs pandemisi sebebiyle getirilen kısıtlama ve sıkı tedbirlerde 6.haftaya girilirken, normalleşme için gün sayılmaya başlandı.

Yaşanan süreçte uzmanlardan farklı görüşler çıkarken, bazı uzmanlar normalleşme için yol haritasının belirlenmesi fikrinin gündeme alınmasını istiyor.Bazı uzmanlara göre Türkiye sürü bağışıklığı yolunda ilerliyor, nüfusun yoğun olduğu bölgelerde bağışıklığın, koronavirüs hastalığının yayılmasının hızını kesme düzeyine eriştiği ifade ediliyor.

OCAK SONUNDA KISITLAMALAR KALKMALI

Uzmanlara göre vaka sayılarının ve hastalığı geçirenlerin çok olduğu bazı şehirlerde antikor ölçümü yapılarak bölgesel anlamda normalleşmenin gündeme alınması gerekiyor. Bunun içinde ilk göze çarpan kent megakent İstanbul'u işaret ediliyor. Özellikle megakente iş geliş gidişlerde toplu taşıma kullanan kişilerin antikorlarına bakılması öneriliyor.

Ocak ayının ortasından sonra normalleşe yol haritasının devreye alınmasını öneren bazı uzmanlar, Ocak sonu itibariyle kısıtlamaların kalkabileceği, okullardan başlayarak kafe ve restoranların kademeli açılması gerektiği görüşünde.

BAZI UZMANLAR NORMALLEŞME İÇİN ERKEN GÖRÜŞÜNDE

Bazı uzmanlar ise bu fikre tamamen karşı ve henüz erken düşüncesinde. Vaka sayıları azalmış olsada normalleşme için ortamın müsait olmadığı, hastalığı atlatan bir çok kişide yeterli antikorun oluşmadığı düşünceside yaygın. Bazı uzmanlar, sürü bağışıklığını oluşsa bile, özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunanlarda risk faktörü devam edeceğinden, normalleşme için yeterli görmüyor.

Tükiye Gazetesi