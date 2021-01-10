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Normale dönüş yakın!

Koronavirüs ile mücadele kapsamında getirilen sıkı kısıtlamalarda 6.haftaya girilirken,uzman isimler Ocak ayı sonuna doğru bölgesel bazlı normalleşmeyi önerdi. Ocak sonundan itibarende kısıtlamaların kalkması, okulların açılış tarihinin belirlenmesi ve küçük işletmelerin açılması gündeme gelebilir.

10 Ocak 2021 Pazar 12:00
Normale dönüş yakın!
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Küresel çapta etkili olan koronavirüs pandemisi sebebiyle getirilen kısıtlama ve sıkı tedbirlerde 6.haftaya girilirken, normalleşme için gün sayılmaya başlandı.

Yaşanan süreçte uzmanlardan farklı görüşler çıkarken, bazı uzmanlar normalleşme için yol haritasının belirlenmesi fikrinin gündeme alınmasını istiyor.Bazı uzmanlara göre Türkiye sürü bağışıklığı yolunda ilerliyor, nüfusun yoğun olduğu bölgelerde bağışıklığın, koronavirüs hastalığının yayılmasının hızını kesme düzeyine eriştiği ifade ediliyor.

Uzmanlara göre vaka sayılarının ve hastalığı geçirenlerin çok olduğu bazı şehirlerde antikor ölçümü yapılarak bölgesel anlamda normalleşmenin gündeme alınması gerekiyor. Bunun içinde ilk göze çarpan kent megakent İstanbul'u işaret ediliyor. Özellikle megakente iş geliş gidişlerde toplu taşıma kullanan kişilerin antikorlarına bakılması öneriliyor.

OCAK SONUNDA KISITLAMALAR KALKMALI

Ocak ayının ortasından sonra normalleşe yol haritasının devreye alınmasını öneren bazı uzmanlar, Ocak sonu itibariyle kısıtlamaların kalkabileceği, okullardan başlayarak kafe ve restoranların kademeli açılması gerektiği görüşünde.

BAZI UZMANLAR NORMALLEŞME İÇİN ERKEN GÖRÜŞÜNDE

Bazı uzmanlar ise bu fikre tamamen karşı ve henüz erken düşüncesinde. Vaka sayıları azalmış olsada normalleşme için ortamın müsait olmadığı, hastalığı atlatan bir çok kişide yeterli antikorun oluşmadığı düşünceside yaygın. Bazı uzmanlar, sürü bağışıklığını oluşsa bile, özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunanlarda risk faktörü devam edeceğinden, normalleşme için yeterli görmüyor.

Tükiye Gazetesi



Son Güncelleme: 10.01.2021 12:00
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Anahtar Kelimeler:
NormalleşmeOkullar Ne Zaman Açılır
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