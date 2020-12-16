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Noel kutlamaları nedir, ne zaman kutlanır?

Birçok kişi yılbaşı ile Noel'in aynı şey olduğunu düşünür ama aralarında fark vardır. Haberimizde yılbaşı ile Noel2in farkını ve Noel'in ne zaman olduğunu, nasıl kutlandığına yer verdik.

16 Aralık 2020 Çarşamba 14:49
Noel kutlamaları nedir, ne zaman kutlanır?
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Yılbaşı yaklaştığı bugünlerde noel kelimesini sıklıkla duyarız. Pek çok kişi noeli yılbaşı olarak algılasa da noelin birden fazla anlamı vardır.

Noel nedir?

Noel, her sene 25 Aralık’ta Hz.İsa’nın doğumu olarak kutlandığı bir Hristiyan bayramıdır. Aynı zamanda Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş ve Milat Yortusu gibi isimleri vardır. 20.yüzyıldan beri Noel, Hristiyan olmayan kesimler tarafından kutlanan, dini anlamları taşımayan, hediye alma günü gibi algılanan bir bayram olarak başlamıştır. Noel’in mitolojik sembolü ise Noel Baba’dır. Hristiyan kesimin çok olduğu bazı ülkelerde Noel tatili yılbaşı tatili ile birleştirilir.

Noel’in tarihi nedir?

-Milattan önce

Noel, dini inança sonradan giren gelenektir. Buna göre antik çağlardan bugüne kutlanılan Pagan kış eğlenceleri ve Roma'da yayılmış Mitraizm'in kış eğlenceleri Yule ve Satunalia'daki uygulamalar Noel'in kökenini olarak kabul edilmektedir. Roma İmparatorluğu'nda 25 Aralık, güneş tanrısının doğum günü biliniyordu. Roma halkının büyük bölümü putperestti.

-Hz.İsa’nın doğumu

Hz.İsa, hristiyanlıktaki temel figürdür. Doğum ve ölüm tarihleri ile ilgili uzmanlar arasında fikir ayrılığı vardır. Hz.İsa, Roma İmparatorluğu'nun Yahudiye kentinde kendisi de bir yahudi olan Hz.Meryem'den dünyaya gelmiştir. Hristiyanlıkta ve İslamiyet'te babasız olarak doğduğu inanılır. İslam kaynaklarında  Hz.Meryem'in daha sonra evlendiğine dair bir bilgi yoktur. Hz.İsa'nın doğumundan Luka ve Matta İncillerinde bahsi geçer. Bazı iddialara göre Hz.İsa kışın doğmamıştır. Luka İncili'ne göre Hz.İsa'nın doğduğu zaman çobanlar sürülerini otlatırlardı. Aynı zamanda Kur'an'a göre Hz.Meryem, hurmaların taze olduğu bir zamanda doğum yapmıştır.

Doğu Roma ve Bizans dönemi

Roma İmparatorluğu'nda Hz.İsa'nın doğumu kutlanan bayramlarla alakalı en eski tarihler olarak, 325 ve 336 yılları karşımıza çıkıyor. Böylece Noel bayramı İmparator Büyük Konstantin'in krallığının sonundan başlayarak kutlanmıştır. Bu İznik'te yapılan Birinci Konsül ile uyuşmaktadır. MS 354 yılında Papa Liberius, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan geceyi Hz.İsa'nın doğum günü olarak ilan etmiştir.

Noel kutlamaları

Yaşadığımız bugünlerde Noel hristiyan olan ülkelerde farklı şekiller de kutlanır. Noel’e hazırlıklar aylar önceden başlar. Hristiyanların Hz.İsa'nın doğumunu bekledikleri döneme advent denir. Yirmi dört pencereden oluşan advent takvimleri yapılır. Kiliselerde ve sokaklarda çocuklar veya yetişkinler koro şeklinde ilahi söylerler. İnsanlar Noel'den önce ki hafta sonları Noel partileri yaparlar. Noel ağaçları süslenir, bahçe, caddeleri süslerler. Hediye alırlar ve Noel arifesin de Noel Baba'nın gelişi canlandırılır.

İngiliz Noel pudingi

Pek çok ülke de 25 Aralık öğleden sonrası Noel yemeği yapılır. Ailecek  masada bir araya gelinir. Noel yemeği ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Yalnız en yaygın olarak kızarmış hindi ve sosis yapılır. Tatlı olarak yemekten sonra sunulan kekin (Noel pudingi) üzerine brendi dökülerek yakılır.

Noel ağacı

Noel kutlamalarında ışık ve süsler ile hazırlanan çam ağacına Noel ağacı denmektedir. Noel ağacı, Pagan kültüründen geldiği biliniyor.

İngiltere'ye 19. yüzyılda gelen Noel ağacı, Kraliçe Victoria'nın eşi Alman Prens Albert'in çabaları ile bu yüzyılın ortalarında yaygınlaşmış oldu. O dönemlerde Noel ağacının, dallarına kurdele ve kâğıt zincirlerle asılırdı. Mum, şekerleme ve keklerle süslenirdi. Noel ağacı, 19. yüzyılda moda oldu. 



Son Güncelleme: 16.12.2020 14:49
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Anahtar Kelimeler:
NoelNoel AğacıNoel Pudingi
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