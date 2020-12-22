Noel bayramı nedir, neden kutlanır? Noel demek yılbaşı demek midir? Hıristiyanların bayramı Christmas hakkında bilgiler

Hristiyanlar için 25 Aralık tarihi önem taşımaktadır çünkü Hz. İsa’nın dünyaya gelişini kutlamak amacıyla ilan edilen bayramdır onlar için. Hristiyanların bayramı olan Christmas yani bilinen adı ile Noel bayramı ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde yer almaktadır.

Dünya üzerinde yaklaşık 2.5 milyar Hristiyan 24 Aralık gecesinin 25 Aralığa bağlandığı geceyi Noel bir diğer adıyla Christmas olarak kutluyorlar. 24 Aralık gecesi Hristiyanlar için büyük önem arz etmektedir. Çünkü bu gece onlar için özel bir gecedir. Hz.İsa’nın dünyaya gelişini kutlamak amacıyla düzenleniyor bir nevi. 26 Aralık ise Hristiyanlar için Noel günü olarak biliniyor.

Noel – Christmas gecesi

Bilinen bir yanlışı belirterek başlayalım. Christmas gecesi Hz. İsa’nın doğum günü için bir kutlama olması anlamında değildir. Çünkü Hz. İsa’nın doğum günü bilinmemekte. 24 Aralık gecesinin yeni yıl ile alakası yoktur. Noel- Christmas gecesi Hz. İsa’nın beden alıp dünyaya gelişinin kutlanmasıdır. Doğumuyla bir ilgisi yoktur bu gecenin. Bu gece Hristiyanlarda dinli kökenli bir töredir aslında.

Her sene 6 Ocak tarihlerinde Hristiyanlar Epiphany olarak isimlendirilen yortu gününde Hz. İsa’nın beden alıp dünyaya gelişini, sünnetin, mabede sunuluşunu ve din adamlarıyla konuşması bu günde kutladılar. Bu gün Christmas milattan sonra 354 yılından itibaren 25 Aralık tarihine çekilip kutlanır oldu.

Noel ne anlama geliyor

Christmas anlamı

İsa’nın beden alıp dünyaya gelişi üzerine farklı söylemler yer alıyordu. Söylenen bu sözler tekrarlandıkça kısalmıştır ve Fransa’ya gelince Noel adında kalmıştır. 597 yılında Saksonlara Hristiyanların dinini öğretmek amaçlı İngiltere’ye gönderilenler oldu burada Hristiyan propagandası için Görkemli ayınlar düzenlendi bu düzenleme 25 Aralık kutlamalarını yansıttı ve Noel günü olarak kabul edilip isimlendirildi.

Hristiyanların kiliselerinde mass kelimesi ekmek ve şarabın takdisiyle ayinlere verilmiş olan isim anlamına gelmektedir. İsa’nın beden alıp dünyaya gelişinde ayin yapıldığından hareketle Christmas günü olarak isimlendirildi.

Noel’de hangi etkinlikler yapılıyor

Her yıl 25 Aralık tarihinde özellikle Hristiyanlar tarafından düzenlenen fakat Hristiyan olmayan kesiminde kutladığı bu gün de dini motiflerden ayrılmış, bolca hediyelerden oluşan günü kutlamaya başladılar. Yapılan etkinliklerde Noel baba figürü başta gelir. Çam ağaç süsleme hediye alıp verme gibi etkinlikler uygulanmaktadır.

24 Aralık gecesi 25 Aralık’ta kutlanan bu gece bazı yerlerde 26 Aralık tarihine kadar sürmektedir. Doğu Ortodoks Kiliselerinde Jülyen takvime göre 25 Aralık tarihine denk gelen 6 Ocak tarihi Noel olarak da kutlanır. Hristiyanların bulunduğu ülkelerde Noel tatili ile Yılbaşı tatili birleştirilir.

