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Noel Baba kimdir, gerçek hikayesi nedir? Noel Baba’nın mezarı nerede?

Yaklaşan yeni yıl ile birlikte, yılbaşının en önemli simgesi haline gelen Noel Baba da gündemde zirveye ulaştı.

30 Aralık 2020 Çarşamba 18:04
Noel Baba kimdir, gerçek hikayesi nedir? Noel Baba’nın mezarı nerede?
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Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte Noel Baba hakkında açıklama yapan Myra Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çelik, yılbaşı gecesinde evlerin bacasından girip çocuklara hediyeler bıraktığına inanılan Noel Baba’nın gerçekten yaşamış birisi olduğunu ve gerçeğinin Antalya Demre’li olan St. Nikholaous olduğunu belirtti. Çelik ayrıca, Noel Baba’nın Antalya doğumlu olduğunu, orada büyüyüp öldüğünü ve mezarının da Antalya’da bulunduğunu söyledi.

Noel baba kim?

Myra Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik DHA’ya Noel Baba ile ilgili hiç bilinmeyen açıklamalarda bulundu. Çevik, Noel Baba Müzesi’nin duvarlarında ki freskolarda bulunan çizimlerin gerçek Noel Baba Aziz Nikholaos’a ait resimleri taşıdığını söyledi.

İşte gerçek Noel Baba!

 Prof. Dr. Nevzat Çevik Noel Baba’nın hikayesini şu şekilde anlattı: “ Aslında Noel Baba’nın esas hikayesini herkes biliyor. Söz konusu hikayenin başlangıç yeri Patara. Noel Baba, Patara’lı bir ailede doğuyor. Gençlik ve olgunluk zamanlarında Myra - Demre”ye geliyor. Burada kendisine ait bir kilise ile ruhban okulu kuruyor ve yaşamına burada devam ediyor. Ayrıca İznik konsüllüğü de yapmaya başlıyor. Myra hem bir merkez hem de yönetim şehri haline geliyor. Ayrıca Bizans ve Hristiyanlık yerleşimi olan bir bölgeye de dönüyor. Aziz Nikholaos, 270 senesinde Patara’da doğmuş ve 342 senesinde Myra’da ölmüştür. Öldüğü zaman Myra’ya gömülmüş ve mezar Myra’da bulunan kilisesinde bulunuyor. Günümüzde ki kilise, o zaman ki erken kilisenin üstüne inşa edilmiş büyükçe bir kilise.  6. Yüzyılda Demre – Karabelli Sion Manastırı kurucusu olan Sionlu Nikholaosu’un hikayesi de gerçek Nikholos’un hayat hikayesini bizlere öğretiyor. Kilise duvarlarına yapılmış olan freskolarda da Noel Baba’nın hayat hikayesiyle birlikte mucizelerin de işlendiğini görmüş oluyoruz.” Dedi.

 St. Nikholaos’un Myra’ya yerleşerek, o bölgeye ekolünü yayıp konsül olmuş bir kişi olarak varlığını devam ettirdiğini dile getiren Prof. Dr. Nevzat Çevik, “ Hristiyan olanlara cezalandırma yapıldığı zamanlarda ona da cezalandırmalar yapılıyor, eziyetler ediliyordu. Ancak, Büyük Konstantin İmparatorluğu zamanında yeniden özgürlüğünü eline alıyor ve İznik Konsülü’ne üyeliğini oluşturuyor.

Sion Nikholaos’un Myra’daki esas Nikholaos’un mezarına yaptığı ziyaretler ve Roselia Bayramında sinoduların o yerde toplanmasıyla birlikte daha popüler bir uğrak merkezi olarak, hemen hemen 1500 yıllık bir hac merkezi haline geliyor.” İfadeleriyle anlatımına devam etti.

 Noel Baba’nın mezar yeri neresi?

 Prof. Dr. Çevik, Myra’nın Ortodoks hac merkezi haline dönüştüğünü ve günümüzde de Myra’nın aynı şekilde hac merkezi halinde inanç turizminde önemli bir yeri olduğunu belirtti. Ayrıca Çevik, Noel Baba’nın Antalya doğumlu olup, orada büyüdüğünü ve mezarının da Antalya’da bulunduğunu söyledi.

Noel Baba müzesi

 Aziz Nikolaos Müzesi, Antalya İli’nin Demre İlçesi’de ki Müze Caddesi’nde yer alıyor. Müzeye ulaşımlar Antalya – Demre arası otobüsler aracılığı ile sağlanıyor. Noel Baba kilisesi, farklı zamanlarda inşa edilen bir kompleks görünümüne sahip.

 

 



Son Güncelleme: 30.12.2020 18:04
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Yeni YılNoel Baba
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