İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!
Son Dakika
YouTube'da müzik dinlemek artık çok...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...

Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 6 Şubat 2022 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?

Basında yer almaya başladığı ilk andan beri dikkat çeken Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? noterler hafta sonu çalışıyor mu? haberine dair yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 06-02-2022 tarihli haberimizden gelişmeleri takip edebilirsiniz.

06 Şubat 2022 Pazar 00:01
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 6 Şubat 2022 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Takip Et:

Zaman zaman herkesin noterler üzerinden gerçekleştirilmesi gereken birtakım işlemleri oluşabilmektedir. Özellikle sık sık araba ve gayrimenkul alım satım işlemi yapan kişiler tarafından noterler sıklıkla uğranılan kurumlar arasında yer almaktadır. Son olarak uygulanmasına başlanan nöbetçi noterlik ile birlikte işlemler yalnızca hafta içi günlerinde değil hafta sonunda da gerçekleştirilebilir duruma geldi.

Türkiye Noterler Birliği’nin resmi intenet adresine bakıldığında, 6 Şubat 2022 Pazar nöbetçi noter uygulamasına ilişkin bir açıklama yer aldığı görülmektedir. Bu açıklama kapsamında nöbetçi noter uygulamasına dair ayrıntılara yer verilmiştir.

Noterler 6 Şubat 2022 Pazar hafta sonu açık oluyor mu?

Nöbetçi noter uygulamasına ilişkin Türkiye Noterler Birliği tarafından yapılan açıklama kapsamında, normal şartlarda belirlenen noterlerin hafta sonlarında işlem yapmaya devam ettiği bildirildi. Açıklamada içinde bulunulan pandemi sürecinde alınan tedbirler bünyesinde noterlerin hafta sonlarında hizmet vermeyi durdukları, ikinci bir karara kadar hafta sonunda uygulanan nöbetçi noterlik uygulamasının ertelendiği bildirildi. Diğer yandan hafta içi günlerinde noterlerin normal çalışma düzenin çalışmaya devam ettikleri aktarıldı.

Türkiye Noterler Birliği tarafından bu açıklamaya göre, hafta sonuna denk gelen 6 Şubat 2022 Pazar noterler işlem gerçekleştirmeyecekler. 6 Şubat 2022 Pazar işlemlerini noterler üzerinden gerçekleştiremeyen vatandaşların hafta içi günlerini tercih etmeleri gerekli olacak.

Nöbetçi noterler ne zaman açılacak?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından tarafından geçtiğimiz dönem içinde yapılan açıklamaya bakıldığında nöbetçi noterlerin tekrar ne zaman faaliyet göstereceklerine ilişkin fikir sahibi olundu. Bakan Gül son yaptığı açıklamasında nöbetçi noter uygulamasının yeniden faaliyete geçmesi için çalışmaların başlatıldığını aktarmıştı. Ancak sonrasında etkisini yeniden göstermeye başlayan Covid-19 salgını nedeniyle bu çalışmalar askıya alındı. Buna bağlı olarak nöbetçi noter uygulamalarının, Covid-19 salgınının etkisini kaybetmesiyle birlikte yeniden başlayacağı söylenebilmektedir.

Noter nedir?

Noteri hukuki anlamda güvenliğin sağlanması ve şahıslar arasındaki anlaşmazlıkların önlenmesi maksadıyla, yapılan işlemleri belgeler ile somutlaştıran ve kanunlara uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayan kişi ve kurumlar olarak ifade edilmektedir. Yapılan işlemlerin resmileşmesi için noterlerin onayından geçmesi gerekmektedir.



Son Güncelleme: 06.02.2022 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Hafta Sonu Nöbetçi NoterNoterNöbetçi Noterler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
E-Devlet bekçilik başvurusu nasıl yapılır?
E-Devlet bekçilik başvurusu nasıl yapılır?
Ramazan ayında günahlar bağışlanır mı? Oruç tutanların günahları affedilir mi?
Ramazan ayında günahlar bağışlanır mı? Oruç tutanların günahları affedilir mi?
Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazının dindeki önemi nedir? Teravih dinde var mı?
Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazının dindeki önemi nedir? Teravih dinde var mı?
İş için sağlık raporunu aile hekimi verir mi? Aile hekiminden sağlık raporu nasıl alınır?
İş için sağlık raporunu aile hekimi verir mi? Aile hekiminden sağlık raporu nasıl alınır?
Oruç tarihi nedir? Diğer dinlerde oruç var mıdır?
Oruç tarihi nedir? Diğer dinlerde oruç var mıdır?
Oruç kelimesinin anlamı nedir? Arapça'da neyi ifade eder?
Oruç kelimesinin anlamı nedir? Arapça'da neyi ifade eder?

Popüler Haberler

Evde bakım maaşı ödenmeye başladı mı? 6 Şubat 2022 Pazar evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 6 Şubat 2022 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 6 Şubat 2022 Pazar Instagram giriş sorunu
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 6 Şubat 2022 Pazar
Bizimkiler Ali ( Atılay Uluışık ) kimdir?
Müjde! GAİN büyük ekranlara geliyor.
E-Devlet bekçilik başvurusu nasıl yapılır?
Necmettin Çobanoğlu kimdir, nerede doğmuştur? Necmettin Çobanoğlu evli mi? Necmettin Çobanoğlu kaç yaşında?
Muhammet Çakır kimdir?
Collective filminin konusu nedir?
FED toplantısı ne zaman, faiz kararı ne olacak?
Netflix My Name dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu
Hidayet Erdinç kimdir, nerede doğmuştur? Hidayet Erdinç evli mi? Hidayet Erdinç kaç yaşında?
İbo Show yeni sezon ne zaman? İbo Show'da ilk hafta konukları kimler olacak?
Oyuncu Tolgahan Sayışman kimdir? Tolgahan Sayışman nereli, kaç yaşında?
Neşe Baykent kimdir? Neşe Beykent görev aldığı yapımlar
Kurtlar Vadisi'nin sevilen oyuncusu Cahit Kayaoğlu kimdir? Nerelidir? Cahit Kayaoğlu nerede yaşıyor?
Hazan Damla Canbaz kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Muhteşem Yüzyıl : Kösem dizisinde Musa Paşa ( Serdar Kayaokay) kimdir?
Yaman Tümen kimdir, kaç yaşında, nereli?
Gökay Müftüoğlu kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.