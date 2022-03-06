İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 6 Mart 2022 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?

Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? noterler hafta sonu çalışıyor mu? haberine ait merak edilen güncel ayrıntılar basın bülteninde yer almaya devam ediyor. Biz de Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı?’a dair gelişmeleri 6 Mart 2022 Pazar tarihli haberimizde ele aldık. Haberimizi okuyarak tüm gelişmeleri anında okuyabilirsiniz.

06 Mart 2022 Pazar 00:00
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 6 Mart 2022 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Takip Et:

Zaman zaman herkesin noterler üzerinden gerçekleştirilmesi gereken birtakım işlemleri oluşabilmektedir. Özellikle sık sık araba ve gayrimenkul alım satım işlemi yapan kişiler tarafından noterler sıklıkla uğranılan kurumlar arasında yer almaktadır. Son olarak uygulanmasına başlanan nöbetçi noterlik ile birlikte işlemler yalnızca hafta içi günlerinde değil hafta sonunda da gerçekleştirilebilir duruma geldi.

Türkiye Noterler Birliği’nin resmi intenet adresine bakıldığında, 6 Mart 2022 Pazar nöbetçi noter uygulamasına ilişkin bir açıklama yer aldığı görülmektedir. Bu açıklama kapsamında nöbetçi noter uygulamasına dair ayrıntılara yer verilmiştir.

Noterler 6 Mart 2022 Pazar hafta sonu açık oluyor mu?

Nöbetçi noter uygulamasına ilişkin Türkiye Noterler Birliği tarafından yapılan açıklama kapsamında, normal şartlarda belirlenen noterlerin hafta sonlarında işlem yapmaya devam ettiği bildirildi. Açıklamada içinde bulunulan pandemi sürecinde alınan tedbirler bünyesinde noterlerin hafta sonlarında hizmet vermeyi durdukları, ikinci bir karara kadar hafta sonunda uygulanan nöbetçi noterlik uygulamasının ertelendiği bildirildi. Diğer yandan hafta içi günlerinde noterlerin normal çalışma düzenin çalışmaya devam ettikleri aktarıldı.

Türkiye Noterler Birliği tarafından bu açıklamaya göre, hafta sonuna denk gelen 6 Mart 2022 Pazar noterler işlem gerçekleştirmeyecekler. 6 Mart 2022 Pazar işlemlerini noterler üzerinden gerçekleştiremeyen vatandaşların hafta içi günlerini tercih etmeleri gerekli olacak.

Nöbetçi noterler ne zaman açılacak?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından tarafından geçtiğimiz dönem içinde yapılan açıklamaya bakıldığında nöbetçi noterlerin tekrar ne zaman faaliyet göstereceklerine ilişkin fikir sahibi olundu. Bakan Gül son yaptığı açıklamasında nöbetçi noter uygulamasının yeniden faaliyete geçmesi için çalışmaların başlatıldığını aktarmıştı. Ancak sonrasında etkisini yeniden göstermeye başlayan Covid-19 salgını nedeniyle bu çalışmalar askıya alındı. Buna bağlı olarak nöbetçi noter uygulamalarının, Covid-19 salgınının etkisini kaybetmesiyle birlikte yeniden başlayacağı söylenebilmektedir.

Noter nedir?

Noteri hukuki anlamda güvenliğin sağlanması ve şahıslar arasındaki anlaşmazlıkların önlenmesi maksadıyla, yapılan işlemleri belgeler ile somutlaştıran ve kanunlara uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayan kişi ve kurumlar olarak ifade edilmektedir. Yapılan işlemlerin resmileşmesi için noterlerin onayından geçmesi gerekmektedir.



Son Güncelleme: 06.03.2022 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Hafta Sonu Nöbetçi NoterNoterNöbetçi Noterler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Astım için kullanılan spreyler orucu bozuyor mu?
Astım için kullanılan spreyler orucu bozuyor mu?
İlaç kullanan kişiler oruç tutmak zorunda mıdır? İlaç ve oruç arasındaki ilişki
İlaç kullanan kişiler oruç tutmak zorunda mıdır? İlaç ve oruç arasındaki ilişki
Kulağın yıkattırılması orucu bozar mı?
Kulağın yıkattırılması orucu bozar mı?
Oruç ile nefis terbiyesi nasıl yapılır? Orucun nefse ve ruha faydaları
Oruç ile nefis terbiyesi nasıl yapılır? Orucun nefse ve ruha faydaları
Fitil kullanmak ya da lavman yaptırmak orucu etkiler?
Fitil kullanmak ya da lavman yaptırmak orucu etkiler?
Orucu kasten bozmanın günahı nedir? Orucu kasten bozmanın cezası nedir?
Orucu kasten bozmanın günahı nedir? Orucu kasten bozmanın cezası nedir?

Popüler Haberler

6 Mart 2022 Pazar evde bakım maaşı yatan iller listesi! Mart 2022 evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? 2022 Mart evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı?
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 6 Mart 2022 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 6 Mart 2022 Pazar Instagram giriş sorunu
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 6 Mart 2022 Pazar
Astım için kullanılan spreyler orucu bozuyor mu?
İlaç kullanan kişiler oruç tutmak zorunda mıdır? İlaç ve oruç arasındaki ilişki
Kulağın yıkattırılması orucu bozar mı?
Ceren Balıkçı kimdir, nerede doğmuştur? Ceren Balıkçı evli mi? Ceren Balıkçı kaç yaşında?
Oruç ile nefis terbiyesi nasıl yapılır? Orucun nefse ve ruha faydaları
Fitil kullanmak ya da lavman yaptırmak orucu etkiler?
Kalp Yarası Ömer kimdir? İlhan Şen hakkında bilgiler
Çinko eksikliğinin belirtileri neler?
Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'sini canlandıran oyuncu kimdir?
Ev sahibi olmak isteyenlere bankalardan müjde! Kira öder gibi konut almak mümkün
TOKİ’den ucuz ev almak isteyenlere müjde!
Bozulan vacip ve nafile oruçların kazası gerekir mi?
Oruç fidyesi nedir? Kimler oruç fidyesi verir?
Orucu kasten bozmanın günahı nedir? Orucu kasten bozmanın cezası nedir?
Kimler oruç tutabilir? Oruç tutmak kimlere farz kılındı? Orucun şartları nelerdir? Oruç tutmak farz mı?
Ramazanın bereketi ve önemi nedir?
Oruç nasıl tutulur, Oruç tutarken nelere dikkat etmeliyiz, Orucun Şartları Neler?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.