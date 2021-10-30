İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden...
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet kazandı? Selçuk Yöntem sadece bir fotoğraf sayesinde servet kazandı
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet...
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem oldu: Yumurtaya ne kadar zam geldi?
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem...
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk ve Rus kuru yük gemileri çarpıştı
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk...

Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 30 Ekim 2021 Cumartesi noterler hafta sonu çalışıyor mu?

Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? noterler hafta sonu çalışıyor mu? konusu bir süredir Türkiye basınında okuyucular tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? noterler hafta sonu çalışıyor mu? ile ilgili olarak gündeme aktarılan tüm yeni bilgileri ve daha fazlasını 30.10.2021'li haberimizden okuyabilirsiniz.

30 Ekim 2021 Cumartesi 00:00
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 30 Ekim 2021 Cumartesi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Takip Et:

Zaman zaman herkesin noterler üzerinden gerçekleştirilmesi gereken birtakım işlemleri oluşabilmektedir. Özellikle sık sık araba ve gayrimenkul alım satım işlemi yapan kişiler tarafından noterler sıklıkla uğranılan kurumlar arasında yer almaktadır. Son olarak uygulanmasına başlanan nöbetçi noterlik ile birlikte işlemler yalnızca hafta içi günlerinde değil hafta sonunda da gerçekleştirilebilir duruma geldi.

Türkiye Noterler Birliği’nin resmi intenet adresine bakıldığında, 30 Ekim 2021 Cumartesi nöbetçi noter uygulamasına ilişkin bir açıklama yer aldığı görülmektedir. Bu açıklama kapsamında nöbetçi noter uygulamasına dair ayrıntılara yer verilmiştir.

Noterler 30 Ekim 2021 Cumartesi hafta sonu açık oluyor mu?

Nöbetçi noter uygulamasına ilişkin Türkiye Noterler Birliği tarafından yapılan açıklama kapsamında, normal şartlarda belirlenen noterlerin hafta sonlarında işlem yapmaya devam ettiği bildirildi. Açıklamada içinde bulunulan pandemi sürecinde alınan tedbirler bünyesinde noterlerin hafta sonlarında hizmet vermeyi durdukları, ikinci bir karara kadar hafta sonunda uygulanan nöbetçi noterlik uygulamasının ertelendiği bildirildi. Diğer yandan hafta içi günlerinde noterlerin normal çalışma düzenin çalışmaya devam ettikleri aktarıldı.

Türkiye Noterler Birliği tarafından bu açıklamaya göre, hafta sonuna denk gelen 30 Ekim 2021 Cumartesi noterler işlem gerçekleştirmeyecekler. 30 Ekim 2021 Cumartesi işlemlerini noterler üzerinden gerçekleştiremeyen vatandaşların hafta içi günlerini tercih etmeleri gerekli olacak.

Nöbetçi noterler ne zaman açılacak?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından tarafından geçtiğimiz dönem içinde yapılan açıklamaya bakıldığında nöbetçi noterlerin tekrar ne zaman faaliyet göstereceklerine ilişkin fikir sahibi olundu. Bakan Gül son yaptığı açıklamasında nöbetçi noter uygulamasının yeniden faaliyete geçmesi için çalışmaların başlatıldığını aktarmıştı. Ancak sonrasında etkisini yeniden göstermeye başlayan Covid-19 salgını nedeniyle bu çalışmalar askıya alındı. Buna bağlı olarak nöbetçi noter uygulamalarının, Covid-19 salgınının etkisini kaybetmesiyle birlikte yeniden başlayacağı söylenebilmektedir.

Noter nedir?

Noteri hukuki anlamda güvenliğin sağlanması ve şahıslar arasındaki anlaşmazlıkların önlenmesi maksadıyla, yapılan işlemleri belgeler ile somutlaştıran ve kanunlara uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayan kişi ve kurumlar olarak ifade edilmektedir. Yapılan işlemlerin resmileşmesi için noterlerin onayından geçmesi gerekmektedir.


Son Güncelleme: 30.10.2021 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Hafta Sonu Nöbetçi NoterNoterNöbetçi Noterler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mobilya ve dekorasyon montaj ustası 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Mobilya ve dekorasyon montaj ustası 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Ahşap doğrama CNC makinesi operatörü 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Ahşap doğrama CNC makinesi operatörü 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Müdür yardımcısı 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Müdür yardımcısı 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Beton delme kesme makinesi operatörü (karotcu) 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Beton delme kesme makinesi operatörü (karotcu) 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Danışma görevlisi-otel 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Danışma görevlisi-otel 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Bankacılık ve sigortacılık meslek elemanı 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Bankacılık ve sigortacılık meslek elemanı 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?

Popüler Haberler

Nöbetçi Noter 31 Ekim 2021 Pazar açık noterler listesi - 31 Ekim 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 30 Ekim 2021 Cumartesi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Ekim 2021 evde bakım parası yatan iller belli oldu mu? Evde bakım maaşı yatan iller 30 Ekim 2021 Cumartesi
Mobilya ve dekorasyon montaj ustası 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Çok Doğal Çok Tuhaf Animasyon dizisi konusu ne? Çok Doğal Çok Tuhaf Animasyon dizi konusu ve yorumu
Ahşap doğrama CNC makinesi operatörü 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Kuveyt Türk genç müşterilerine özel harcama iadesi kampanyası!
Müdür yardımcısı 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Beton delme kesme makinesi operatörü (karotcu) 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Netflix Bu Gece Ormanda Kimse Uyumuyor filmi konusu ve yorumu nedir?
İŞKUR TYP aylığı kaç paradır? 2021 İŞKUR program ve maaş tutarları
Ortaöğretim biyoloji öğretmeni maaşları ne kadardır?
Zatürre aşısı koronavirüse iyi geliyor mu?
TV 8 1 Temmuz 2021 Perşembe yayın akışı ve TV rehberi
Masumlar Apartmanı ve Gönül Dağı yeni sezon yayın tarihleri belli oldu
Veteriner hekim 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Cam elyaf imal işi nedir? Cam elyaf imal işçisi maaşları ne kadardır?
Yönetici-Reklam Ve Halkla İlişkiler işi nedir? Yönetici-Reklam ve Halkla İlişkiler maaşları ne kadardır?
Tıbbi laboratuvar teknikeri maaşı ne kadar? Sağlık teknikeri maaşları
Rüyada taşlı yüzük takmanın anlamı nedir? Rüyada taşlı yüzük takma nasıl yorumlanır?
TJK 29 Ekim 2021 Cuma at yarışı sonuçları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.