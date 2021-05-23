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Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 23 Mayıs 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?

Okurlarımızın bir süredir merceği altında olan Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? noterler hafta sonu çalışıyor mu? haberi ile ilgili yeni gelişmeler de basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 23.05.2021 tarihli haberimize göz atarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

23 Mayıs 2021 Pazar 00:02
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 23 Mayıs 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
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Zaman zaman herkesin noterler üzerinden gerçekleştirilmesi gereken birtakım işlemleri oluşabilmektedir. Özellikle sık sık araba ve gayrimenkul alım satım işlemi yapan kişiler tarafından noterler sıklıkla uğranılan kurumlar arasında yer almaktadır. Son olarak uygulanmasına başlanan nöbetçi noterlik ile birlikte işlemler yalnızca hafta içi günlerinde değil hafta sonunda da gerçekleştirilebilir duruma geldi.

Türkiye Noterler Birliği’nin resmi intenet adresine bakıldığında, 23 Mayıs 2021 Pazar nöbetçi noter uygulamasına ilişkin bir açıklama yer aldığı görülmektedir. Bu açıklama kapsamında nöbetçi noter uygulamasına dair ayrıntılara yer verilmiştir.

Noterler 23 Mayıs 2021 Pazar hafta sonu açık oluyor mu?

Nöbetçi noter uygulamasına ilişkin Türkiye Noterler Birliği tarafından yapılan açıklama kapsamında, normal şartlarda belirlenen noterlerin hafta sonlarında işlem yapmaya devam ettiği bildirildi. Açıklamada içinde bulunulan pandemi sürecinde alınan tedbirler bünyesinde noterlerin hafta sonlarında hizmet vermeyi durdukları, ikinci bir karara kadar hafta sonunda uygulanan nöbetçi noterlik uygulamasının ertelendiği bildirildi. Diğer yandan hafta içi günlerinde noterlerin normal çalışma düzenin çalışmaya devam ettikleri aktarıldı.

Türkiye Noterler Birliği tarafından bu açıklamaya göre, hafta sonuna denk gelen 23 Mayıs 2021 Pazar noterler işlem gerçekleştirmeyecekler. 23 Mayıs 2021 Pazar işlemlerini noterler üzerinden gerçekleştiremeyen vatandaşların hafta içi günlerini tercih etmeleri gerekli olacak.

Nöbetçi noterler ne zaman açılacak?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından tarafından geçtiğimiz dönem içinde yapılan açıklamaya bakıldığında nöbetçi noterlerin tekrar ne zaman faaliyet göstereceklerine ilişkin fikir sahibi olundu. Bakan Gül son yaptığı açıklamasında nöbetçi noter uygulamasının yeniden faaliyete geçmesi için çalışmaların başlatıldığını aktarmıştı. Ancak sonrasında etkisini yeniden göstermeye başlayan Covid-19 salgını nedeniyle bu çalışmalar askıya alındı. Buna bağlı olarak nöbetçi noter uygulamalarının, Covid-19 salgınının etkisini kaybetmesiyle birlikte yeniden başlayacağı söylenebilmektedir.

Noter nedir?

Noteri hukuki anlamda güvenliğin sağlanması ve şahıslar arasındaki anlaşmazlıkların önlenmesi maksadıyla, yapılan işlemleri belgeler ile somutlaştıran ve kanunlara uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayan kişi ve kurumlar olarak ifade edilmektedir. Yapılan işlemlerin resmileşmesi için noterlerin onayından geçmesi gerekmektedir.


Son Güncelleme: 23.05.2021 00:02
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