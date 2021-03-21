İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...

Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 21 Mart 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?

Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? noterler hafta sonu çalışıyor mu? haberi ile ilgili çeşitli gelişmeler gündemde yer almaya devam ederken, yazar kadromuz haberin güncel ayrıntılarını kaleme almayı sürdürüyor. Siz de 21 Mart 2021 Pazar gününde yayınladığımız haberimizden en yeni detayları öğrenebilirsiniz.

21 Mart 2021 Pazar 00:02
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 21 Mart 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Takip Et:

Zaman zaman herkesin noterler üzerinden gerçekleştirilmesi gereken birtakım işlemleri oluşabilmektedir. Özellikle sık sık araba ve gayrimenkul alım satım işlemi yapan kişiler tarafından noterler sıklıkla uğranılan kurumlar arasında yer almaktadır. Son olarak uygulanmasına başlanan nöbetçi noterlik ile birlikte işlemler yalnızca hafta içi günlerinde değil hafta sonunda da gerçekleştirilebilir duruma geldi.

Türkiye Noterler Birliği’nin resmi intenet adresine bakıldığında, 21 Mart 2021 Pazar nöbetçi noter uygulamasına ilişkin bir açıklama yer aldığı görülmektedir. Bu açıklama kapsamında nöbetçi noter uygulamasına dair ayrıntılara yer verilmiştir.

Noterler 21 Mart 2021 Pazar hafta sonu açık oluyor mu?

Nöbetçi noter uygulamasına ilişkin Türkiye Noterler Birliği tarafından yapılan açıklama kapsamında, normal şartlarda belirlenen noterlerin hafta sonlarında işlem yapmaya devam ettiği bildirildi. Açıklamada içinde bulunulan pandemi sürecinde alınan tedbirler bünyesinde noterlerin hafta sonlarında hizmet vermeyi durdukları, ikinci bir karara kadar hafta sonunda uygulanan nöbetçi noterlik uygulamasının ertelendiği bildirildi. Diğer yandan hafta içi günlerinde noterlerin normal çalışma düzenin çalışmaya devam ettikleri aktarıldı.

Türkiye Noterler Birliği tarafından bu açıklamaya göre, hafta sonuna denk gelen 21 Mart 2021 Pazar noterler işlem gerçekleştirmeyecekler. 21 Mart 2021 Pazar işlemlerini noterler üzerinden gerçekleştiremeyen vatandaşların hafta içi günlerini tercih etmeleri gerekli olacak.

Nöbetçi noterler ne zaman açılacak?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından tarafından geçtiğimiz dönem içinde yapılan açıklamaya bakıldığında nöbetçi noterlerin tekrar ne zaman faaliyet göstereceklerine ilişkin fikir sahibi olundu. Bakan Gül son yaptığı açıklamasında nöbetçi noter uygulamasının yeniden faaliyete geçmesi için çalışmaların başlatıldığını aktarmıştı. Ancak sonrasında etkisini yeniden göstermeye başlayan Covid-19 salgını nedeniyle bu çalışmalar askıya alındı. Buna bağlı olarak nöbetçi noter uygulamalarının, Covid-19 salgınının etkisini kaybetmesiyle birlikte yeniden başlayacağı söylenebilmektedir.

Noter nedir?

Noteri hukuki anlamda güvenliğin sağlanması ve şahıslar arasındaki anlaşmazlıkların önlenmesi maksadıyla, yapılan işlemleri belgeler ile somutlaştıran ve kanunlara uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayan kişi ve kurumlar olarak ifade edilmektedir. Yapılan işlemlerin resmileşmesi için noterlerin onayından geçmesi gerekmektedir.



Son Güncelleme: 21.03.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Hafta Sonu Nöbetçi NoterNoterNöbetçi Noterler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Sözleşmesi maddeleri nelerdir? İstanbul Sözleşmesi tam metni
İstanbul Sözleşmesi maddeleri nelerdir? İstanbul Sözleşmesi tam metni
Kürtçe Nevruz ne demektir, anlamı nedir? 2021 Nevruz Bayramı Türkçe ve kürtçe kutlama mesajları
Kürtçe Nevruz ne demektir, anlamı nedir? 2021 Nevruz Bayramı Türkçe ve kürtçe kutlama mesajları
Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir? Şahap Kavcıoğlu kaç yaşında, nerelidir? Şahap Kavcıoğlu hakkında bilgiler
Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir? Şahap Kavcıoğlu kaç yaşında, nerelidir? Şahap Kavcıoğlu hakkında bilgiler
Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı mı? İstanbul sözleşmesi nedir, neden ayrıldık?
Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı mı? İstanbul sözleşmesi nedir, neden ayrıldık?
Necasetten Taharet ve Hadesten taharet nedir, ne demek, farkları ne?
Necasetten Taharet ve Hadesten taharet nedir, ne demek, farkları ne?
İstihare duası nedir, ne zaman yapılır? İstihare nasıl yapılır? İstihare namazı ne zaman kılınır, kaç rekattır?
İstihare duası nedir, ne zaman yapılır? İstihare nasıl yapılır? İstihare namazı ne zaman kılınır, kaç rekattır?

Popüler Haberler

21 Mart 2021 Pazar Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Kamera Arkası sunucusu Beyza Şekerci kimdir, nereli, kaç yaşında?
Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor? Türkan Hanımın Konağı dizisi çekim yerleri ve mekanları
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 21 Mart 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Atv canlı yayın akışı 21 Mart 2021 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal D canlı yayın akışı 21 Mart 2021 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 21 Mart 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 21 Mart 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 21 Mart 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 21 Mart 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Kuzey Yıldızı Bahar kimdir? Melis Sabah kimdir, nereli yaşı kaç?
Cep telefonu ile HES kodu nasıl alınır? 2021 HES kodu alma yöntemleri
Canlı izle Galatasaray - Rizespor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle GS Rize maçı Selçuk Sports Netspor izle
Akrep dizisi Şahin kimdir? Taha Baran Özbek kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Acemi Anneler dizisi Ezgi karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Tuğçe Özbey kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
İbo Show İsmail YK kimdir, nereli? İsmail YK kaç yaşında, evli mi? İsmail YK'nın gerçek adı nedir?
20 Mart 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var? 20 Mart 2021 Cumartesi Bugün kimin maçı var Bein sport yayın akışı
İstanbul Sözleşmesi maddeleri nelerdir? İstanbul Sözleşmesi tam metni
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 21 Mart 2021 Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Survivor 2021 51. bölüm izle 20 Mart Cumartesi son bölüm - Survivor 2021 yeni bölüm canlı izle TV8
Gönül Dağı TRT1 yeni bölüm izle 20 Mart 2021 Cumartesi son bölüm, Gönül Dağı 21. bölüm canlı izle

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.