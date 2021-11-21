İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları animasyonlu olarak sorulacak..
Son Dakika
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları...
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı ÖTV’den karşılanacak
Son Dakika
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...

Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 21 Kasım 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?

Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? noterler hafta sonu çalışıyor mu? konusu ile okurlarımız tarafından yeni gelişmeleri büyük ölçüde merak edilen habere dair tüm ayrıntıları 21 Kasım 2021 Pazar tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? noterler hafta sonu çalışıyor mu? haberimize göz atarak Kasım 21 Pazar tarihli son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

21 Kasım 2021 Pazar 00:00
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 21 Kasım 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Takip Et:

Zaman zaman herkesin noterler üzerinden gerçekleştirilmesi gereken birtakım işlemleri oluşabilmektedir. Özellikle sık sık araba ve gayrimenkul alım satım işlemi yapan kişiler tarafından noterler sıklıkla uğranılan kurumlar arasında yer almaktadır. Son olarak uygulanmasına başlanan nöbetçi noterlik ile birlikte işlemler yalnızca hafta içi günlerinde değil hafta sonunda da gerçekleştirilebilir duruma geldi.

Türkiye Noterler Birliği’nin resmi intenet adresine bakıldığında, 21 Kasım 2021 Pazar nöbetçi noter uygulamasına ilişkin bir açıklama yer aldığı görülmektedir. Bu açıklama kapsamında nöbetçi noter uygulamasına dair ayrıntılara yer verilmiştir.

Noterler 21 Kasım 2021 Pazar hafta sonu açık oluyor mu?

Nöbetçi noter uygulamasına ilişkin Türkiye Noterler Birliği tarafından yapılan açıklama kapsamında, normal şartlarda belirlenen noterlerin hafta sonlarında işlem yapmaya devam ettiği bildirildi. Açıklamada içinde bulunulan pandemi sürecinde alınan tedbirler bünyesinde noterlerin hafta sonlarında hizmet vermeyi durdukları, ikinci bir karara kadar hafta sonunda uygulanan nöbetçi noterlik uygulamasının ertelendiği bildirildi. Diğer yandan hafta içi günlerinde noterlerin normal çalışma düzenin çalışmaya devam ettikleri aktarıldı.

Türkiye Noterler Birliği tarafından bu açıklamaya göre, hafta sonuna denk gelen 21 Kasım 2021 Pazar noterler işlem gerçekleştirmeyecekler. 21 Kasım 2021 Pazar işlemlerini noterler üzerinden gerçekleştiremeyen vatandaşların hafta içi günlerini tercih etmeleri gerekli olacak.

Nöbetçi noterler ne zaman açılacak?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından tarafından geçtiğimiz dönem içinde yapılan açıklamaya bakıldığında nöbetçi noterlerin tekrar ne zaman faaliyet göstereceklerine ilişkin fikir sahibi olundu. Bakan Gül son yaptığı açıklamasında nöbetçi noter uygulamasının yeniden faaliyete geçmesi için çalışmaların başlatıldığını aktarmıştı. Ancak sonrasında etkisini yeniden göstermeye başlayan Covid-19 salgını nedeniyle bu çalışmalar askıya alındı. Buna bağlı olarak nöbetçi noter uygulamalarının, Covid-19 salgınının etkisini kaybetmesiyle birlikte yeniden başlayacağı söylenebilmektedir.

Noter nedir?

Noteri hukuki anlamda güvenliğin sağlanması ve şahıslar arasındaki anlaşmazlıkların önlenmesi maksadıyla, yapılan işlemleri belgeler ile somutlaştıran ve kanunlara uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayan kişi ve kurumlar olarak ifade edilmektedir. Yapılan işlemlerin resmileşmesi için noterlerin onayından geçmesi gerekmektedir.


Son Güncelleme: 21.11.2021 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Hafta Sonu Nöbetçi NoterNoterNöbetçi Noterler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rüyada Üzüm görmek ne anlama geliyor? Rüyada üzüm yemenin anlamı nedir?
Rüyada Üzüm görmek ne anlama geliyor? Rüyada üzüm yemenin anlamı nedir?
Rüyada incir yemek ne anlama gelmektedir? Rüyasında incir ağacı gören kişinin rüyası nasıl yorumlanır, incir ağacına çıkmanın anlamı nedir?
Rüyada incir yemek ne anlama gelmektedir? Rüyasında incir ağacı gören kişinin rüyası nasıl yorumlanır, incir ağacına çıkmanın anlamı nedir?
Rüyada banyo yapmak ne anlama gelir? Rüyada yıkandığını görmek ne demek?
Rüyada banyo yapmak ne anlama gelir? Rüyada yıkandığını görmek ne demek?
Rüyada teyze görmenin anlamı nedir? Rüyada teyze kızını ya da oğlunu görmek ne anlama geliyor?
Rüyada teyze görmenin anlamı nedir? Rüyada teyze kızını ya da oğlunu görmek ne anlama geliyor?
Tuvalet görmek rüya tabiri!
Tuvalet görmek rüya tabiri!
Rüyada timsah görmek ne demek? Rüyada timsah derisi görmek ne anlama gelir?
Rüyada timsah görmek ne demek? Rüyada timsah derisi görmek ne anlama gelir?

Popüler Haberler

21 Kasım 2021 Pazar evde bakım parası yatan iller güncel listesi
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 21 Kasım 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Rüyada Üzüm görmek ne anlama geliyor? Rüyada üzüm yemenin anlamı nedir?
Rüyada incir yemek ne anlama gelmektedir? Rüyasında incir ağacı gören kişinin rüyası nasıl yorumlanır, incir ağacına çıkmanın anlamı nedir?
Reflection of You dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu
Rüyada banyo yapmak ne anlama gelir? Rüyada yıkandığını görmek ne demek?
Rüyada teyze görmenin anlamı nedir? Rüyada teyze kızını ya da oğlunu görmek ne anlama geliyor?
Tuvalet görmek rüya tabiri!
Rüyada timsah görmek ne demek? Rüyada timsah derisi görmek ne anlama gelir?
Rüyada ağlamak ne emek? Rüyada hıçkırarak ağladığını görmek ne anlama gelir?
Vergi levhası nedir? 2021 Vergi Levhası almak için gerekli belgeler ve işlemler
Elektronik ve haberleşme mühendisi maaşı ne kadar? Elektronik ve haberleşme mühendisi ne iş yapar?
Sadakatsiz dizisinin yeni sezon detayları belli oldu! Sadakatsiz ne zaman başlıyor?
Çılgın sayısal loto 6 Ekim 2021 Çarşamba çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın sayısal loto sonuçlarını nereden öğrenmeli?
Rüyada altın kolye takmanın anlamı nedir? Rüyada altın kolye bulmak veya görmek ne anlamlara gelmektedir?
Yazılım Satış Uzmanı olan kişiler ne kadar maaş alıyor?
Rüyada Kuş görmenin anlamı nedir? Rüyada Kuş sevmek, beslemek ne anlama geliyor?
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi teknikeri ne kadar maaş alıyor?
Web programcısı ne iş yapar? Web programcısı maaşları ne kadar?
TJK 20 Kasım 2021 Cumartesi at yarışı sonuçları
Psikolog maaşı 2021 ne kadar? Psikolog maaşları ve iş ilanları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.