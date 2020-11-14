Nöbetçi noterler çalışıyor mu? 14 15 Kasım Cumartesi Pazar nöbetçi noter listesi

Türkiye çapında alınan Korona virüs tedbirleriyle birlikte çoğu iş yerine esnek ve uzaktan çalışma gibi imkanlar sağlandı. Bu tedbirler kapsamında Noterler hakkında da bir karar alındı. Noterler de bir gün arayla ve nöbetçi noter bulunmadan çalışmaya başladı.

Hafta sonu çalışmayan noterler, hafta içi günlerde çalışıyor ve kapanma saatlerinden sonra da nöbetçi noter bulunmuyor. Bu sürecin ne zamana kadar böyle devam edeceği ise henüz belli değil.

14-15 Kasım 2020 Günü Noterler Açık mı?

Noterlerin hafta sonu kapalı olması sebebi ile 14 ve 15 Kasım günlerinde noterler açık olmayacak. Noterler 16 Kasım günü hizmet vermeye devam edecekler. Nöbetçi noterlerin bulunmaması sebebi ile hafta sonu açık noter bulunmayacak.