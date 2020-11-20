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Nöbetçi Noter #gtarih3# açık noterler listesi - #gtarih3# günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?

Adalet Bakanlığı nöbetçi noter #gtarih3# açık noterler listesini paylaştı. #gtarih3# günü açık noter var mı, nöbetçi noterlerin hafta sonu çalışıp çalışmadığı belli oldu.

20 Kasım 2020 Cuma 11:51
Nöbetçi Noter #gtarih3# açık noterler listesi - #gtarih3# günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
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Noterlerin çalışma saatleri korona virüs nedeniyle düzenlenmişti. Türkiye’de Mart ayında ilk salgının görülmesi üzerine tedbirler sıkılaştırılmış ve kamu kurumlarında çalışma saatleri güncellenmişti. Değişiklikler arasında Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noter Birliği arasındaki görüşmeler sonrasında noterlik çalışanlarının çalışma koşulları düzenlenmişti.

Noterler hafta sonu açık olacak mı?


Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre noterler hafta sonu hizmet vermeyecekler. İkinci bir emre kadar nöbetçi noterlik uygulaması ertelendi.

Noterler hafta sonu neden kapalı?

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere göre noterler ikinci bir açıklamaya kadar nöbetçi noter uygulamasını kaldırdı.



Son Güncelleme: 20.11.2020 11:51
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Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi NoterAdalet BakanlığıNöbetçi Noter Var Mı
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