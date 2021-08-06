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Nöbetçi Noter 7 Ağustos 2021 Cumartesi açık noterler listesi - 7 Ağustos 2021 Cumartesi günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?

Basında yer aldığı ilk andan itibaren yankı uyandıran Nöbetçi Noter açık noterler listesi - günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu? haberine dair tüm yeni ayrıntılar 07.08.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Şimdi okuyarak tüm gelişmeleri keşfedin!

06 Ağustos 2021 Cuma 00:01
Nöbetçi Noter 7 Ağustos 2021 Cumartesi açık noterler listesi - 7 Ağustos 2021 Cumartesi günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
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Noterlerin çalışma saatleri korona virüs nedeniyle düzenlenmişti. Türkiye’de Mart ayında ilk salgının görülmesi üzerine tedbirler sıkılaştırılmış ve kamu kurumlarında çalışma saatleri güncellenmişti. Değişiklikler arasında Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noter Birliği arasındaki görüşmeler sonrasında noterlik çalışanlarının çalışma koşulları düzenlenmişti.

Noterler hafta sonu açık olacak mı?

Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre noterler hafta sonu hizmet vermeyecekler. İkinci bir emre kadar nöbetçi noterlik uygulaması ertelendi.

Noterler hafta sonu neden kapalı?

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere göre noterler ikinci bir açıklamaya kadar nöbetçi noter uygulamasını kaldırdı.


Son Güncelleme: 06.08.2021 00:01
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Nöbetçi Noter Var MıAdalet BakanlığıNöbetçi Noter
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